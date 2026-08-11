Muere un hombre de unos 70 años que fue rescatado del agua en un pantano en Segovia

Hasta la zona del pantano de Linares se desplazó un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico

La ministra de Sanidad ayuda a reanimar a un hombre que se ahogaba en una piscina natural de Villafranca del Bierzo, León

Compartir







Un hombre de alrededor de 70 años ha fallecido este martes después de ser rescatado del agua en la playa grande del pantano de Linares, en el término municipal de Maderuelo (Segovia), según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

Maniobras de reanimación

El Servicio de Emergencias recibió una llamada a las 12:15 horas que alertó de que varias personas habían sacado al septuagenario del agua y estaban intentando reanimarle.

Tras recibir el aviso, la sala del 112 informó al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se activó a la Agrupación de Protección Civil de Sepúlveda para prestar apoyo a la Guardia Civil en el lugar del suceso.

A pesar de las maniobras de reanimación, el personal sanitario desplazado hasta la playa confirmó finalmente el fallecimiento del hombre.