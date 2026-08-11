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Sucesos

Muere un hombre de unos 70 años que fue rescatado del agua en un pantano en Segovia

Ambulancias de Emergencias 112 de Castilla y León
Ambulancias de Emergencias 112 de Castilla y León en una imagen de archivo. Europa Press
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Un hombre de alrededor de 70 años ha fallecido este martes después de ser rescatado del agua en la playa grande del pantano de Linares, en el término municipal de Maderuelo (Segovia), según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

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Maniobras de reanimación

El Servicio de Emergencias recibió una llamada a las 12:15 horas que alertó de que varias personas habían sacado al septuagenario del agua y estaban intentando reanimarle.

Tras recibir el aviso, la sala del 112 informó al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico.

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Desde el Centro Coordinador de Emergencias se activó a la Agrupación de Protección Civil de Sepúlveda para prestar apoyo a la Guardia Civil en el lugar del suceso.

A pesar de las maniobras de reanimación, el personal sanitario desplazado hasta la playa confirmó finalmente el fallecimiento del hombre.

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