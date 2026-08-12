El pequeño se quedó encerrado dentro del vehículo accidentalmente

Los padres del bebé avisaron al 112 y los Bomberos del Principado de Asturias lograron el rescate

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Un bebé de apenas 18 meses de edad que se había quedado encerrado accidentalmente en el interior de un vehículo con las llaves puestas ha sido rescatado por el Servicio de Bomberos del Principado de Asturias (SEPA), cuyos efectivos afortunadamente han podido sacarlo ileso.

La intervención, contextualizada en el municipio de Tapia de Casariego, Asturias, ha sido posible después de que la sala del Servicio de Emergencias 112 recibiese un aviso por parte de los padres del menor a las 11:46 horas.

El bebé, rescatado ileso del interior del coche

Tras acudir inmediatamente al lugar, los Bomberos del Principado de Asturias operaron para conseguir liberar al pequeño después de romper una de las ventanas posteriores del vehículo.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, afortunadamente todo salió bien y el bebé fue rescatado ileso a las 12:08 horas, unos 22 minutos después de que el 112 recibiese el aviso.