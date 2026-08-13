Detenido un hombre que amenazaba con una katana a transeúntes de Lloret de Mar, Girona

Redacción Cataluña 13 AGO 2026 - 11:21h.

El detenido es un varón de 42 años recién salido de prisión, reincidente y con un amplio historial delictivo

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Un hombre de 42 años fue detenido este lunes 10 de agosto en Lloret de Mar después de recorrer el centro del municipio armado con una katana y amenazando a los transeúntes.

El aviso a la Policía Local y los Mossos d'Esquadra la dieron varios vecinos que alertaron alrededor de las tres y cuarto de la tarde a los agentes locales sobre un individuo que caminaba con una katana y lanzaba amenazas a las personas que se cruzaban con él. Ante la peligrosidad del aviso, los agentes se desplazaron de inmediato a la zona.

Múltiples antecedentes penales

Al detectar la llegada de la policía, el hombre intentó huir corriendo, iniciando una persecución por el centro de Lloret que terminó en la plaza del Carme. Allí, agentes de ambos cuerpos consiguieron interceptarlo y proceder a su detención.

Según El Caso, la intervención no fue sencilla ya que el hombre, de nacionalidad argelina y con múltiples antecedentes, se resistió activamente Además, portaba una katana de unos 45 centímetros, lo que obligó a los agentes a actuar con extrema precaución para evitar daños.

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Finalmente, el hombre fue reducido sin que se produjeran heridos. Según medios locales, había salido de prisión hacía poco tiempo. Quedó detenido por tenencia de armas, atentado y desobediencia contra los agentes de la autoridad y resistencia a la detención.