A prisión por atropellar a un hombre e intentarlo con su hermano tras una discusión en León

El herido sufrió lesiones graves en la cabeza, por las que tuvo que ser trasladado al Complejo Hospitalario de León, donde quedó ingresado.

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 50 años, y que ya está en prisión, como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por atropellar de forma intencionada a otro hombre de 64 años en una calle de la localidad de Castilfalé (León), de donde huyó a gran velocidad y sin prestar auxilio a la víctima.

El herido sufrió lesiones graves en la cabeza, por las que tuvo que ser trasladado al Complejo Hospitalario de León, donde quedó ingresado, ha informado en nota de prensa este miércoles la Subdelegación del Gobierno.

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Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de agosto pero derivan de una enemistad de más de un año entre la víctima y el detenido, y por la que ya tuvieron una agresión previa, pendiente de juicio. Ese 10 de agosto, el supuesto autor mantuvo una discusión con varios familiares de la víctima, a los que llegó a amenazar; a continuación, se dirigió con su coche a casa de la víctima, a la que atropelló de manera intencionada e intentó hacer lo mismo con un hermano, pero este logró esquivar el coche y resultó ileso.

La investigación inicial la llevó una patrulla del Puesto de Alija del Infantado, si bien el hombre fue detenido en el Puesto de Valencia de Don Juan (León), donde se había personado voluntariamente.

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A continuación, el caso pasó a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que tras tomar declaración a familiares y testigos, ha imputado al detenido un delito de homicidio en grado de tentativa por el atropello intencionado de dos personas, con un herido grave. Y otro delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo de forma negligente y temeraria, poniendo en riesgo la vida de otras personas.

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El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia, y fue trasladado posteriormente por la Guardia Civil al Centro Penitencia de Villahierro de Mansilla de las Mulas (León).