Manuel Pimentel 13 AGO 2026 - 10:59h.

La Policía Nacional ha detenido a la falsa vecina, de 57 años, por presuntamente sustraer las joyas a la víctima octogenaria

La supuesta ladrona convenció a la anciana para que la dejará entrar en casa y mantuvieron una conversación durante una hora

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GranadaUna mujer de 57 años ha sido detenida por supuestamente entrar a casa de una anciana octogeneria haciéndose pasar por una antigua vecina para robarla.

La presunta autora del robo, consiguió convencer a la víctima para que la dejara pasar dentro de su domicilio jugando al despiste. De esta manera, le sustrajo una cadena y un crucifijo de oro valorados en 650 euros.

La Policía Nacional de Baza recibió la denuncia de la víctima a principios de agosto. En dicha denuncia, la mujer de 85 años relató que sobre las 18:30 horas del día anterior recibió la visita de una mujer que dicía ser una antigua vecina, tal y como informa el cuerpo policial en un comunicado.

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Investigación policial

Tras entrar la presunta ladrona al domicilio, ambas estuvieron manteniendo una conversación durante aproximadamente una hora. Mientras hablaban las dos mujeres, la visitante le pidió dinero a la anciana pero ésta se negó a darle nada.

Cuando la impostora se iba a marchar, esta mujer le quitó cuidadosamente a la octogenaria una cadena con un crucifijo de oro que llevaba puesta, se la colgó ella y se fue de su casa.

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En venta en un 'compro oro'

Inmediatamente después de denunciar lo ocurrido, la Policía Nacional comenzó una investigación para identificar a esta persona. La víctima no recordaba su nombre, pero su hijo que estaba en la planta superior de la casa escuchó parte de la conversación que mantuvieron ambas.

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Al mismo tiempo, los agentes descubrieron que la cadena y el crufijo robados por la detenida estaban en una tienda de compra-venta de oro, tasados por un valor de 650 euros.

Gracias a los datos aportados por el hijo de la vícitima, la investigación permitió identificar a la sospechosa y recuperar las joyas, que fueron devueltas a su propietaria.

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De esta forma, la Policía Nacional ha conseguido detener a la mujer de 57 años como presunta autora del robo.

Las bandas del "abrazo cariñoso"

En este tipo delitos, conocidos como "el hurto del abrazo cariñoso", los delincuentes fingen un falso afecto e intentan distraer a sus víctimas, generalmente personas de la tercera edad, para hacerse con sus joyas sin que se den cuenta.

Normalmente suelen ser bandas criminales itinerantes que se van desplazando por diferentes municipios y provincias para cometer sus actos delictivos y en ocasiones utilizan la violencia física.

Recientemente, la Guardia Civil detuvo en Villanueva del Trabuco (Málaga) y Loja (Granada)a ocho personas a las que se les atribuyen ocho robos y 13 hurtos de joyas valoradas en 33.000 euros mediante este modus operandi.