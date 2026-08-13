Un joven de 27 años está hospitalizado con pronóstico muy grave tras ser agredido este jueves en la zona de la Playa de San Juan

Agresión a personal sanitario en un centro de salud de Sevilla con un paciente esparciendo sus heces

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Un joven de 27 años está hospitalizado con pronóstico muy grave tras ser agredido este jueves en la zona de la Playa de San Juan en Alicante supuestamente por otro, de 22, que ha sido detenido, según han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

El suceso ha ocurrido sobre las 5:20 horas en la parada del TRAM del Campo de Golf, en Playa de San Juan, y el herido permanece ingresado en estado muy grave en el Hospital General de Alicante, han informado las mismas fuentes.

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El arrestado se encuentra en la Comisaría de la Policía Nacional en la capital alicantina, a la espera de pasar a disposición judicial, y la detención ha sido practicada por el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante.

Los agentes están tomando declaraciones a los testigos

Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, si bien los agentes están tomando declaraciones a testigos y continúan con las investigaciones.

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Al parecer, tanto la víctima como el presunto autor de la agresión venían de una discoteca antes de producirse el suceso. Las citadas fuentes han indicado que no hubo una discusión previa en ese establecimiento entre ambos y han precisado que no se conocían.