Un niño de dos años ha sido trasladado este jueves en un helicóptero al Hospital Doctor Balmis de Alicante tras caer de una tribuna

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Un niño de dos años ha sido trasladado este jueves en un helicóptero al Hospital Doctor Balmis de Alicante por traumatismo craneoencefálico tras caer de una tribuna en el municipio alicantino de Castalla, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

El Cicu ha recibido a las 18:32 horas el aviso para atender al pequeño que se había caído de una tribuna en la calle Hornos. Se han movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y un helicóptero, que lo ha trasladado al citado centro hospitalario de la capital alicantina por traumatismo craneoencefálico, han señalado las mismas fuentes.

Según publica el periódico Información en su edición digital, el niño ha resultado herido grave tras caer de una tribuna antes de la suelta de la vaca de Castalla y la comisión ha decidido suspender la sesión de la tarde en solidaridad con la familia.

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El pequeño ha sido ingresado con pronóstico grave

Hasta el momento, la única información que ha sido trasladada es que el pequeño tuvo que ser evacuado de emergencia al presentar un grave traumatismo craneoencefálico por el que un helicóptero medicalizado le trasladó al hospital alicantino donde aún permanece ingresado, con pronóstico grave.

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Según ha confirmado el medio 'El Levante, tras el accidente del pequeño, la comisión de la Vaca de Castalla ha comunicado la suspensión de la sesión prevista para esta tarde: "En señal de respeto y solidaridad con la familia del niño accidentado se suspende la sesión de la vaca prevista para la tarde!, ha señalado la comisión en un comunicado.

Sin embargo, en una historia posterior publicado en su perfil de Instagram, la comisión ha señalado que finalmente, la decisión de continuar con la festividad o no, será comunicada definitivamente a partir de las 23:00 de esta noche a través del mismo canal.