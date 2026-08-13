Lindsay ha aparecido a lo largo del juicio como una mujer abrumada por sus tres hijos y por sus enfermedades mentales posparto

Lindsay Clancy sufrió un delirio en la UCI tras serle retirado el respirador y después se apagó: "No tenía emociones"

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“Realmente quiero un cuarto hijo, pero necesito un buen terapeuta antes”, escribió Clancy en una larga entrada a modo de diario en la aplicación Notas de su teléfono el 3 de noviembre de 2022, dos meses antes de que supuestamente estrangulara a Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses.

Esta afirmación ha sorprendido a todos pues Lindsay ha aparecido a lo largo del juicio como una mujer abrumada por sus tres hijos, por sus enfermedades mentales posparto, incluida una ansiedad posparto severa que finalmente acabó en tragedia.

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No es la única novedad que ha sorprendido hoy en el juicio. El teléfono de Lindsay Clancy se utilizó para buscar la pregunta "¿Se puede tratar a un sociópata?" el 20 de enero de 2023, cuatro días antes de que Clancy asesinara a sus tres hijos, según declaró un investigador de la policía estatal hoy en el juicio.

Los abogados defensores no niegan que Clancy fuera responsable de la muerte de sus tres hijos. En cambio, argumentan que no debería ser considerada penalmente responsable de sus muertes porque sufría de psicosis posparto en ese momento.

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El miércoles, el jurado escuchó el testimonio de un total de seis testigos, entre ellos los dos médicos que realizaron las autopsias de los hijos de Clancy. De hecho ella no pudo aguantar su testimonio y tuvo que salir de la sala. También testificaron los tres agentes de la ley que vigilaron a Clancy en el hospital después de que matara a sus tres hijos e intentara quitarse la vida.