El hallazgo se produjo en las obras de la bodega de una cervecería en Bélgica.

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“Nuestra primera reacción fue de incredulidad”. Fueron las primeras palabras de Kobe, de 18 años, tras descubrir un tesoro de oro valorado en mas de 10 millones de dólares mientras excavaba una zanja para instalar un sistema de alcantarillado. "Al principio pensé que eran monedas de un euro. Así que empezamos a desenterrarlas. Entonces vimos una barra de oro. Resultó ser mucho más de lo que pensábamos”.

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El joven estaba trabajando con sus compañeros en las instalaciones de una antigua fábrica de cerveza en Van Langenhovestraat, en Sint-Gillis-Dendermonde, a unos 30 kilómetros al noroeste de Bruselas, cuando hicieron el descubrimiento.

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El tesoro, que incluye monedas de oro, pepitas y lingotes numerados, estaba escondido en una bolsa en un sótano tapiado, debajo de la gran villa construida originalmente para el propietario de la cervecería, Theophilus Van Assche, a finales del siglo XIX, informa el diario The Guardian. El edificio estaba siendo demolido cuando se produjo el hallazgo. El tesoro ha sido trasladado a una instalación segura en Bruselas.

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Aún no está claro a quién pertenece el tesoro, aunque el historiador y ex alcalde de Dendermonde, Piet Buyse, especuló que es propiedad de la familia cervecera local Van Assche, según informó el Brussels Times. Según la ley belga, el legítimo propietario tiene cinco años para reclamar la fortuna. Si no lo hace, el oro olvidado puede repartirse entre quien lo encontró y el propietario, siempre que no esté relacionado con ningún delito. Kobe espera al menos alguna recompensa por haberlo encontrado.