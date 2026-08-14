Claudia Barraso 14 AGO 2026 - 18:31h.

Un coche invadió la carretera por la que circulaba el pelotón y atropelló al ciclista en sentido contrario

Muere el boxeador Prichard Colón tras luchar 10 años con la lesión neurológica que le produjo un combate

Compartir







El joven ciclista Finlay Tarling ha muerto a los 19 años en la Vuelta a Portugal debido a un atropello mortal por culpa de un coche que invadió una de las carreteras por las que circulaba el pelotón. Así lo ha comunicado la propia organización, lamentando la terrible tragedia que sufrió el británico.

El accidente ocurrió durante la octava etapa de la carrera. A través de sus redes sociales han querido comunicar su pésame por parte de la organización y la Federación Portuguesa de Ciclismo: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al ‘NSN Development Team’ y a todos sus amigos y seres queridos.

“Ante este trágico suceso, la carrera quedará neutralizada hasta la meta en Fafe y, como señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia de podio prevista para hoy”. Además, han confirmado que facilitarán más información “tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

PUEDE INTERESARTE Muere una deportista de 28 años por una hipertermia en plena prueba del Hyrox Francia

La noticia ha conmocionado a todos los aficionados del ciclismo y a quienes habían estado siguiendo esta vuelta. Según confirma ‘El Diario As’, faltaban poco más de 20 kilómetros cuando la octava etapa fue suspendida por el fatídico accidente que acabó con la muerte del joven inglés.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El vehículo que chocó contra el ciclista se había saltado la señalización de los agentes de seguridad y se habría adentrado en la carretera por la que circulaba el pelotón. El mismo medio ha confirmado que Tarling era una de las jóvenes promesas del ciclismo británico y formaba parte del equipo de desarrollo del ‘NSN suizo, escuadra de la que es propietario una leyenda del fútbol como Andrés Iniesta.

Por el momento, no hay ningún comunicado de su familia ni siquiera en el perfil del joven deportista, pero la noticia ha dejado en shock a todos sus seres queridos. La organización no ha confirmado que se haya producido la detención del conductor que se saltó la señalización y que acabó con la vida del ciclista.