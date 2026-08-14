El hombre detenido tenía antecedentes por hechos similares, según han confirmado las autoridades

Detenido un hombre de 28 años por el incendio de Riglos, en Huesca, donde las llamas amenazan el monasterio de San Juan de la Peña

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 58 años, con antecedente por hechos similares, como supuesto autor de un incendio forestal declarado en La Utrera, en el término municipal de Valadesamario, en León, que obligó a evacuar dos localidades y confinar otras dos, y que quemó 150 hectáreas durante las más de tres semanas que tardó en extinguirse.

El fuego, que se inició en el 'Alto de la Garandilla' de la localidad de La Utrera el pasado 28 de julio, aunque no se dio por extinguido hasta este jueves, tuvo que ser declarado de Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR 2) por la amenaza que supuso para poblaciones e infraestructura, ha recordado la Guardia Civil en una nota de prensa.

En concreto, fue necesario evacuar a 66 personas de las localidades de La Utrera y La Velilla, y confinar a otras 50 de la Garandilla y El Castro, además de cortar la carretera LE-451, los días 28 y 29 de julio. El Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de León se ha encargado de la investigación. El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de Guardia.

Dan por extinguidos los dos incendios forestales

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguidos dos incendio forestales causado de forma intencionada en las localidades leonesas de La Utrera y Cifuentes de Rueda que han afectado a unas 450 hectáreas de superficie forestal. El incendio de La Utrera se originó el pasado 28 de julio a las 14:45 horas y alcanzó el Índice de Gravedad (IGR) 2 una hora más tarde, sobre las 15:30 horas.

En concreto, de las 150 hectáreas arrasadas por las llamas en La Utrera, 100 fueron de matorral y 50 de superficie arbolada, según los datos de la plataforma de incendios Inforcyl recogidos por Europa Press. Por otra parte, la Administración autonómica ha informado de que se ha dado por extinguido este jueves otro incendio forestal intencionado en la localidad leonesa de Cifuentes de Rueda que ha afectado a cerca de 300 hectáreas.