Los bomberos se encargaron del rescate de la mujer y, posteriormente, trabajaron en las labores de extinción del incendio

Investigan la muerte violenta de un hombre de 52 años hallado en su casa en Málaga

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La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se ha producido la muerte de una mujer que fue rescatada con vida por los bomberos tras producirse un incendio en una vivienda en Riba-Roja (Valencia) pero falleció posteriormente.

Así lo han confirmado este sábado a EFE fuentes de la Guardia Civil, que han indicado que el incendio en la vivienda se produjo la tarde del pasado miércoles, día 12.

Desde el Consorcio de Bomberos de Valencia informaron ese mismo día de que sobre las 16:16 horas recibieron el aviso por el incendio en la cuarta planta de un edificio situado en la calle de Magallanes en Riba-roja, donde había una mujer atrapada.

Según las fuentes, los bomberos se encargaron del rescate de la mujer y, posteriormente, trabajaron en las labores de extinción del incendio, una actuación que finalizaron a las 19:31 horas. Hasta el lugar se trasladaron cuatro dotaciones de Paterna, l,Eliana, Chiva y Torrent, así como un sargento de Patera y un oficial.