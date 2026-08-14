Alberto Rosa 14 AGO 2026 - 14:58h.

El agente ha salido despedido unos dos metros tras sufrir la descarga y ha tenido que ser trasladado al hospital de Son Espases de Palma

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El jefe de la Policía Local de Valldemossa, en Mallorca, Andreu González, ha resultado herido este viernes por la mañana tras sufrir una descarga eléctrica mientras apagaba un fuego generado en un autobús. El agente ha sido trasladado al hospital Son Espases de Palma por un trabajador de la ORA.ç

El incidente ha ocurrido sobre las 09:45 horas de este viernes en el aparcamiento de autobuses de Valldemossa. Un autocar ha comenzado a arder de repente y el incendio ha comenzado a cobrar grandes dimensiones, tal y como informa ‘Diario de Mallorca’.

El jefe de la Policía Local ha cogido un extintor y ha empezado a rociar las llamas con el intento de sofocarlas. Sin embargo, González ha recibido de repente una potente descarga eléctrica que le ha lanzado unos dos metros hacia atrás, quedando tendido en el suelo.

Denuncian falta de personal

"Creo que el extintor ha hecho de conductor de la electricidad y he recibido la descarga", detalla Andreu González tras ser atendido en Son Espases en declaraciones recogidas por el citado medio. Estoy vivo de milagro, me dicen que no es el primero que sufre un paro cardiaco por una descarga eléctrica", ha comentado también a ‘Última Hora’.

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El jefe de la Policía Local confiesa que para nada se esperaba que iba a acabar recibiendo una descarga eléctrica de gran calibre al tratar de apagar el fuego. "No habían llegado aún los Bomberos de Mallorca, tenemos una gran carencia de personal y al disponer de un extintor, no me lo he pensado dos veces y he actuado", ha denunciado.

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El trabajador de la ORA, que también ha ayudado en las tareas de extinción se ha hecho cargo de inmediato de la atención al jefe de la Policía Local de Valldemossa. "Hemos ido en primer lugar al centro de salud, pero allí nos han dicho que fuéramos de inmediato a Son Espases", ha contado a ‘Diario de Mallorca’.

Según el diario balear, la Policía Local de Valldemossa ha sufrido en los últimos meses unos drásticos recortes hasta dejarla sin apenas personal. El Cuerpo ha pasado de reducir casi por completo la actuación de carteristas a no disponer de agentes para tareas rutinarias.