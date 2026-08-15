Investigan la muerte violenta de un hombre de 52 años hallado en su casa en Málaga

El hombre habría recibido una paliza pero no acudió al hospital para curarse las lesiones

Un hombre condenado por asesinato en Islandia es detenido en Barcelona: se enfrenta a la cadena perpetua por torturar a la víctima hasta la muerte

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La Policía Nacional ha abierto una investigación por la muerte violenta de un hombre de 52 años en Málaga capital, según han confirmado fuentes policiales.

El hombre fue localizado sin vida en su domicilio, en la capital malagueña, la mañana del pasado jueves, 13 de agosto. Así, según han señalado las citadas fuentes el cadáver presentaba hematomas sospechosos de criminalidad.

La autopsia ha revelado la etiología violenta de la muerte. Al parecer, según ha adelantado diario 'Sur', el hombre habría recibido una paliza pero no acudió al hospital para curarse las lesiones, que le podrían haber ocasionado después la muerte.

El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.