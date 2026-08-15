El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 89 de la A-62 en Dueñas, Palencia

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PalenciaTres personas han resultado heridas de gravedad este sábado en un accidente de tráfico múltiple registrado a última hora de esta tarde en la autovía A-62 en el término municipal de Dueñas (Palencia), cuando uno de los vehículos implicados circulase en sentido contrario hacia Burgos.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia, la colisión se ha producido a las 20:27 horas a la altura del kilómetro 89 de la citada vía y en él se han visto implicados tres turismos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Palencia, Policía Local de Dueñas y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

La circulación, cortada en sentido Burgos

El siniestro ha obligado a cortar la circulación en sentido Burgos, mientras se ha habilitado un desvío provisional a través de la gasolinera LÓFER para permitir la continuidad del tráfico.

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A pesar de ello, el accidente ha provocado importantes complicaciones para la circulación en este tramo de la autovía, que permanece cerrado en dirección Burgos mientras se desarrollan las labores de intervención.