Tres personas han muerto al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en la isla griega de Sifnos, en el archipiélago de las Cícladas

Los fallecidos son el piloto, de nacionalidad griega, y una pareja de extranjeros que habían contratado un viaje privado

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SifnosTres personas han muerto este lunes 17 de agosto tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban en la isla griega de Sifnos, en el archipiélago de las Cícladas. Según han informado las autoridades, la aeronave se ha incendiado tras el accidente.

El presidente de la Federación Panhelénica de Trabajadores de Hospitales Públicos, Michalis Giannakos, ha confirmado en declaraciones recogidas por el diario 'Kathimerini' la muerte de todos los ocupantes a bordo del helicóptero: el piloto, de nacionalidad griega, y una pareja de extranjeros que habían contratado un viaje privado.

La aeronave se ha incendiado tras el accidente

El helicóptero se ha estrellado cerca del Monasterio de Panagia Brysi poco después de despegar del helipuerto en la zona de Tholos, provocando un incendio, ha confirmado el Departamento de Bomberos en redes sociales.

Tras recibir el aviso, han acudido al lugar del accidente varios efectivos a bordo de un vehículo a los que se ha sumado un "equipo de rescate desde Siros a bordo de la lancha rápida RAFNAR del Cuerpo de Bomberos".