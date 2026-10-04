El desahucio del nonagenario se ha cambiado para dentro de un mes, pero su caso es "de especial gravedad"

La familia afirma haber intentado buscar distintas vías de negociación para evitar la pérdida de la vivienda

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AlicanteMientras sigue la acampada en Madrid por la vivienda, se ha aplazado un nuevo desahucio, esta vez a un anciano de 95 años, en la localidad de Benidorm (Alicante). El hombre "ha estado pagando la hipoteca durante 11 años".

Así lo ha asegurado el Sindicat de Vivenda de Carolines en un contexto actual de paralización de otros desahucios después de que el caso de Mari Carmen fuese el detonante para las protestas y las manifestaciones.

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La asociación vecinal ha explicado que Pedro, el nonagenario afectado por esta situación que atraviesa con el inmueble donde reside, debía ser desalojado este lunes 5 de octubre, pero la medida se ha cambiado para dentro de un mes.

El piso, según detalla, estaba a nombre de su hija, que vivía con sus padres. La mujer fue diagnosticada de un cáncer en estado muy avanzado y falleció posteriormente a los 49 años.

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Los padres no pudieron asumir la deuda

Tras su muerte, sus padres, ambos personas mayores y perceptores de una pensión no contributiva, no pudieron asumir íntegramente la deuda que la entidad bancaria les reclamaba.

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Según afirma la familia, no existía un seguro de vida vinculado a la hipoteca. La entidad bancaria habría planteado entonces una dación en pago, mientras que los parientes solicitaban una alternativa.

Una que les permitiera mantener la vivienda mediante una nueva hipoteca con una cuota que pudieran asumir. Posteriormente, según el mismo sindicato, la deuda pasó de la entidad bancaria a un fondo de inversión, Coral Homes S.L.

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Un caso de "especial gravedad", denuncia el sindicato

Desde entonces, la familia afirma haber intentado buscar distintas vías de negociación para evitar la pérdida de la vivienda. El colectivo vecinal subraya que el caso "adquiere una especial gravedad por la situación del afectado".

Además de tener 95 años de edad, está en una vivienda que constituye su hogar con once años de pagos vinculados a ella". El sindicato ha anunciado que el aplazamiento del desahucio "no es una victoria, ya que Pedro sigue en riesgo de perder su hogar".

Por ello, los miembros de la asociación vecinal aseguran que seguirán "atentas a este caso y al lado de Pedro" hasta que pueda hallarse una solución para él.