Malherida, la mujer, de 35 años, consiguió salir a la calle buscando ayuda

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la agresión, que apunta a un nuevo caso de violencia machista

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Madrid Una mujer de 35 años permanece ingresada en estado grave tras ser apuñalada la pasada noche en un domicilio del distrito madrileño de Usera. La Policía Nacional investiga un posible caso de violencia machista.

Según ha detallado Emergencias Madrid, cuando los sanitarios llegaron hasta el lugar, la víctima presentaba cuatro heridas "importantes" de arma blanca y, tras ser atendida y estabilizada por un equipo de Samur-Protección Civil, fue trasladada grave al Hospital 12 de Octubre.

La mujer consiguió salir a la calle tras ser apuñalada en el domicilio de Usera

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22:00 horas del martes, 18 de agosto, en una vivienda de la calle Dolores Barranco del citado distrito madrileño. Según los primeros datos, la propia mujer agredida logró salir a la calle, donde recibió la primera asistencia médica.

Ahora, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la agresión, que se en marca en un posible caso de violencia de género. La Policía Municipal de Madrid colaboró con los servicios de emergencia para escoltar el convoy sanitario al hospital, donde la víctima quedó ingresada.

Tras lo ocurrido, las autoridades recuerdan que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización