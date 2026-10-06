La zona de búsqueda se está rastreando con helicópteros, drones unidad subacuática y unidades caninas

Rami, el niño de 12 años con autismo desaparecido, "se asustó al escuchar la tormenta" en Granollers

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En Granollers continúa la busca de Rami, el niño de 12 años desaparecido desde hace 48 horas cuando, según la principal hipótesis, el menor, que sufre autismo, se marchó de casa asustado por los rayos y los truenos. Según las últimas informaciones, el menor habría sido captado por las cámaras de seguridad de la estación de Granollers mientras caminaba por las vías. Son las últimas imágenes que se disponen del menor.

Sin pista fiable alguna sobre dónde puede estar, los cuerpos de emergencias están destinando todos los recursos posibles. Están trabajando efectivos de los Bomberos de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra, de la Policía Local, de Protección Civil y de Agentes Rurales, así como decenas de voluntarios.

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Según ha informado la reportera de Informativos Telecinco, Lorelei Esteban, "la mayor preocupación ahora es la lluvia". "Apenas hace media hora empezó a llover y han tenido que reorganizar el operativo de búsqueda porque hay más de 40 efectivos buscando tanto por zonas rurales como por zonas urbanas", explica la periodista.

Además, el perímetro de búsqueda se ha ampliado, "ya que lo están rastreando con helicópteros, drones, unidad subacuática y unidades caninas", añade Esteban. La búsqueda no está siendo fructífera todavía, tras más de 48 horas buscando al menor con autismo, que desapareció al asustarse por las lluvias en la noche del sábado al domingo. "La única pista que tienen son las cámaras de seguridad de la estación de Granollers que lo captaron andando por las vías".

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"Se asustó al escuchar la tormenta"

"Creemos que se levantó de la cama por la noche y se fue", ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' la prima del menor, Soraya.Según el diario El Caso, no era la primera vez que se escapaba y ya se había perdido en dos ocasiones previas, pero siempre la acababan encontrando a las pocas horas. Esta vez, sin embargo, la situación fue distinta y alertaron a los Mossos. Se inició una búsqueda contra reloj y se revisaron las imágenes de algunas de las cámaras de seguridad que existen en este municipio del Vallès, especialmente las de la estación de trenes, lo que permitió ubicarlo por última vez en las inmediaciones de las vías del tren , junto al hotel Ciutat de Granollers. Unas 470 personas están desplegadas en una zona delimitada en el sureste de la ciudad.

El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia, que ya es conocida por el consistorio, tal y como ha detallado la alcaldesa Alba Barnusell, y les ha facilitado el apoyo de los equipos técnicos de los servicios sociales.

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Se ha pedido máxima colaboración y se ha difundido imágenes del menor a través de redes sociales por si alguien le ve, informe a las autoridades. Rami mide 1,73 metros, es de piel morena, de constitución grande y con el pelo corto y rizado. Iba vestido con una camiseta turquesa y pantalón corto deportivo naranja y podría estar desorientado, apuntan los Mossos. Debido a su autismo, tiene dificultades para relacionarse con otras personas , especialmente si no los conoce, lo que puede hacer que se esconda al ver a alguien.