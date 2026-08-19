Detenido un hombre por pornografía infantil y grabar con cámaras a su hija y siete menores más

Fue una denuncia del entorno familiar del detenido la que puso de manifiesto el caso

Detenido un hombre por exhibicionismo tras desnudarse en plena calle en Murcia

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Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado mes de junio a un hombre de 50 años después de que presuntamente instalara cámaras en la habitación y el baño de su hija, menor de edad, a la que grabó en distintos momentos. Además, hay otras siete menores víctimas de estos hechos, amigas de la hija.

Al hombre se le atribuyen los delitos de descubrimiento de secretos y pornografía infantil. Los hechos sucedieron a finales de junio en una localidad de la provincia de Valencia y se tuvo conocimiento a raíz de una denuncia del entorno familiar del detenido, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

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La investigación del Grupo de Menores de Valencia (GRUME) permitió intervenir al detenido distintos dispositivos de almacenamiento y pen drives con las imágenes grabadas en las cámaras, que supuestamente había colocado en la habitación y el baño de la menor. De esta forma, tenía videos registrados de las niñas cambiándose y en otras situaciones de desnudez.

Otro detenido por agredir sexualmente a su hijastra de 16 años

Por otra parte, agentes de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional (UCFAM) han detenido, en una intervención distinta, a un hombre acusado de violencia de género, agresión sexual a menor de 16 años --su hijastra--, contra la intimidad, exhibicionismo y corrupción de menores, según publica Levante-EMV.

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El hombre, de 34 años, supuestamente se paseaba por su domicilio de València completamente desnudo y era frecuente que proyectara imágenes pornográficas en la televisión del salón de la vivienda, de acuerdo con esta información.

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Además, presuntamente preguntó a su hijastra, de 13 años, si le gustaba el porno, si quería replicar las posturas sexuales proyectadas, la agredió sexualmente y también agredió a su pareja, la madre de la niña, a las que amenazaba con deportar a su país de origen. Además, supuestamente instaló una cámara en el baño de la hijastra a la que grababa mientras se duchaba