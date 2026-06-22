Cinco policías tuvieron que lanzarse al agua en un mar con oleaje para rescatar al acusado antes de detenerlo

El hombre está acusado de agredir sexualmente a una mujer armado con una navaja y un palo

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AlmeríaUn hombre de 21 años acusado de agredir sexualmente a una mujer de origen alemán de 44 en un aparcamiento de autocaravanas junto a la desembocadura del río Andarax en Almería ha sido detenido después de que varios agentes tuviesen que lanzarse al mar previamente para rescatarlo. El varón, que trataba de darse a la fuga, se metió en el agua en un mar con oleaje y fuerte viento.

Según ha informado la Comisaría de Almería, los hechos sucedieron sobre las 17:30 horas del 21 de junio, cuando el hombre, de origen subsahariano, accedió a la autocaravana en la que estaba la víctima y supuestamente la agredió sexualmente valiéndose de una navaja y un palo.

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Un ciudadano intentó detener la agresión sexual y el acusado se dio a la fuga

La agresión fue interrumpida gracias a un ciudadano que estaba en las inmediaciones y que, tras escuchar los gritos de la mujer, observó al agresor semidesnudo sobre la víctima.

El ciudadano comenzó a tocar insistentemente el claxon de su vehículo para detener el ataque y alertar al entorno, provocando que el asaltante huyera a la carrera y se ocultara en la maleza cercana. En esos momentos, el testigo alertó de inmediato a la Policía Nacional.

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Las primeras patrullas que llegaron al lugar hallaron a la víctima con la cara desfigurada y el cuerpo lleno de heridas, cortes y golpes, por lo que recibió una primera asistencia sanitaria en el lugar y fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Almería del complejo Universitario Torrecárdenas, donde se activó el protocolo ante agresiones sexuales con la intervención de Medicina Forense y Ginecología.

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Por su parte, especialistas de la Policía Científica acordonaron la zona y la inspeccionaron. Uno de los agentes localizó al sospechoso escondido entre la vegetación, quien al verse descubierto huyó y se introdujo en el mar, que presentaba considerable oleaje y fuerte viento, según detallan fuentes policiales.

Cinco agentes tuvieron que lanzarse al agua para intentar salvar al acusado de agresión sexual

El hombre se adentró hasta situarse a unos cien metros de la orilla, momento en el que mostró síntomas de agotamiento, dificultades para mantenerse a flote y empezó a hundirse, por lo que cinco policías se introdujeron a nado en el agua para rescatarlo.

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Tal como informan fuentes policiales citadas por EFE, el rescate resultó especialmente complicado debido al estado de la mar y al estado del hombre del hombre, que se encontraba semiconsciente.

Finalmente fue trasladado a la orilla, donde tras ser estabilizado, fue trasladado a un centro sanitario para su evaluación física y quedó detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual y lesiones.

Por su parte, los cinco agentes intervinientes requirieron posteriormente asistencia médica por las lesiones sufridas durante este rescate.

Al respecto, la Policía Nacional ha destacado que la rápida respuesta ciudadana y policial evitó que se consumara la agresión y garantizó que el asaltante salvase la vida para responder ante la justicia.