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Sucesos

El Ejército del Aire despide a Efrén, un soldado de 29 años atropellado en Sevilla cuando iba a trabajar: el conductor se dio a la fuga

Efrén Carazo, soldado del Ejécito del Aire
Efrén se encontraba en la A-4 junto a su vehículo cuando fue atropellado. Ejército del Aire
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Efrén Carazo Fernández, de 29 años, falleció el pasado martes después de ser atropellado por un furgón cuando estaba junto a su vehículo en la autovía A-4, a la altura de Carmona, en Sevilla. El conductor se dio a la fuga y sigue en búsqueda por los cuerpos policiales.

Carazo, natural de Palma del Río, Córdoba, era soldado del Ejército del Aire y estaba destinado en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, en Sevilla. El Ejército del Aire y del Espacio ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir al joven.

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“Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero, el soldado Efrén Carazo, fallecido en un accidente de tráfico cuando se dirigía a su puesto de trabajo”, comienza el comunicado.

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“Su espíritu de compañerismo le hizo ganarse el afecto de todos los que tuvieron el privilegio de servir a su lado. Descansa en paz”, concluye el mensaje del Ejército del Aire y del Espacio en sus redes sociales.

La publicación ha ido acompañada de numerosos mensajes de afecto hacia el fallecido, sus familiares y amigos. Efrén se dirigía a su puesto de trabajo cuando fue atropellado. El primer aviso llegó al servicio de Emergencias 112 de Andalucía en torno a las 07:30 horas de la mañana, señalando que había un hombre tendido en el suelo junto a un vehículo.

El autor de los hechos, que conducía una furgoneta, huyó de la escena y sigue en búsqueda por las autoridades. La Guardia Civil es la encargada de la investigación, que trata de dar con el autor del atropello y esclarecer el motivo del accidente.

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