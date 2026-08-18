Redacción Euskadi 18 AGO 2026 - 11:07h.

El menor falleció este lunes en el Hospital de Cruces (Barakaldo) a donde fue trasladado en estado muy grave

El accidente tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas en la plaza Sancho García

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BilbaoEl niño de 10 años que este pasado sábado 15 de agosto fue atropellado por un tractor y permanecía en estado muy grave en el Hospital de Cruces (Barakaldo, Vizcaya) no ha podido superara las gravísimas lesiones que sufría y finalmente fallecía.

La conmoción que ocasionó el atropello en la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros, a 30 kilómetros de la frontera con el País Vasco y lugar habitual de veraneo de muchos vascos, ha tornado en profunda tristeza al conocer el fatal desenlace. El niño era natural de Vizcaya y veraneaba en Espinosa de los Monteros cada año con su familia.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, alrededor de las 22:30 horas en la plaza Sancho García, una zona que ese día se encontraba repleta de gente y vehículos, había varios autobuses estacionados para viajar a las fiestas de una localidad cercana, lo que pudo contribuir al fatal siniestro.

Iba con su madre

El menor, al parecer, iba acompañado por su madre cuando al cruzar una calle, un tractor que había estado desbrozando y regresaba al municipio, lo arrolló. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello mortal.

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El niño sufrió graves lesiones en la cabeza y las extremidades y al parecer, quedo inconsciente sobre el asfalto donde los servicios de emergencia desplazados trataron de estabilizarlo hasta que pudo ser evacuado por una ambulancia medicalizada al Hospital vizcaíno de Cruces. Allí permaneció ingresado en estado muy grave hasta su fallecimiento este mismo lunes, según avanzaba El Correo.