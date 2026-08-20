Heridos leves policías locales de Mijas, Málaga, tras una persecución a un coche robado

Durante la actuación se produjo una embestida entre vehículos y agentes de la Policía Local de Mijas resultaron heridos

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MálagaAgentes de la Policía Local de Mijas (Málaga) han resultado heridos tras una persecución por la A-7 a un vehículo robado a punta de pistola, que huía después de un robo con violencia de una cadena de oro a un turista. Hay tres personas detenidas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18,40 horas de este pasado martes, 18 de agosto, cuando la Policía Local de Mijas recibió un aviso por un robo con violencia en las inmediaciones de Max Beach, en la zona de Riviera del Sol, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, que han precisado que, al parecer, la víctima era un turista belga al que le robaron una cadena de oro.

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La persecución contra los criminales

Según las citadas fuentes, uno de los individuos presuntamente participó en el robo y otros dos hombres le esperaban en un vehículo.

La Policía Local localizó al vehículo e intentó darle el alto, pero emprendieron la huida, iniciándose una persecución, que finalizó en el municipio malagueño de Torremolinos, por la A-7. Los agentes solicitaron, además, la colaboración de las policías locales de Benalmádena y Torremolinos para tratar de interceptar el vehículo.

Una vez interceptado el vehículo, que se comprobó que había sido denunciado como sustraído y que, según la denuncia de su propietaria, había sido robado a punta de pistola, fueron detenidos los tres ocupantes del mismo y el coche recuperado.

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Durante la actuación se produjo una embestida entre vehículos y agentes de la Policía Local de Mijas resultaron heridos leves, según han señalado las citadas fuentes. En el dispositivo participaron efectivos de la Policía Local de Mijas, con la colaboración de las policías locales de Benalmádena y Torremolinos.

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El concejal de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, ha destacado "la rápida actuación de los agentes de la Policía Local de Mijas, que permitió localizar el vehículo e iniciar un dispositivo que, gracias también a la coordinación con las policías locales de Benalmádena y Torremolinos, terminó con la detención de los tres implicados".

"Estamos hablando de una intervención compleja, con una persecución por la A-7 y una embestida entre vehículos, en la que además resultaron heridos leves agentes de nuestra Policía Local", ha detallado, al tiempo que ha agradecido su profesionalidad y les ha deseado pronta recuperación.

"Actuaciones como esta demuestran, una vez más, el compromiso de nuestros agentes con la seguridad de vecinos y visitantes", ha concluido.