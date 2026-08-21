Una vecina y amiga dio la alarma al no recibir respuesta a sus llamadas, lo que permitió a la Policía Local abrir la puerta con una copia de las llaves

La víctima, convaleciente y sin poder levantarse, sobrevivió bebiendo de la garrafa que recogía la condensación del aparato de aire

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Lo que comenzó como un accidente terminó en una agonía de tres días. Según informa el periódico 'Las Provincias', el pasado viernes 14 de agosto, José Luis, un jubilado de 88 años que vive solo en la calle Aben al-Abbar de València, sufrió una caída en el cuarto de baño. El golpe le provocó una brecha en la cabeza y le dejó sin fuerza para ponerse en pie. Además, una traqueotomía previa le impedía gritar para pedir auxilio a los vecinos, mientras su teléfono móvil no paraba de sonar a apenas unos metros de distancia.

En medio del sofocante calor y sin posibilidad de moverse, el anciano resistió tres días y tres noches tendido sobre las baldosas, cubiertas de sangre de herida. Su salvación fue que junto a él se encontraba la garrafa donde goteaba el agua condensada del desagüe del aire acondicionado. Con un enorme esfuerzo, José Luis logró beber de ese recipiente de forma para evitar una deshidratación y mojarse el rostro para combatir las altas temperaturas de la estancia.

La voz de alarma la dio su vecina, la soprano Isabel Monar

La voz de alarma la dio su vecina y amiga, la soprano Isabel Monar. Preocupada porque no contestaba al teléfono, acudió al edificio junto a otro amigo del anciano, que contaba con una copia de la llave y avisó a la Policía Local. Gracias a ello, los agentes pudieron acceder al piso el lunes por la tarde, encontrando al anciano debilitado pero consciente en el baño.

Tras ser atendido de urgencia por el equipo del CICU, el hombre fue trasladado al Hospital Clínico de València. Los análisis confirmaron que el anciano no presentaba daños irreversibles y tras una rápida evolución médica, José Luis ya ha recibido el alta hospitalaria.