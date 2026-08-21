Muere un hombre de 85 años tras salirse de la carretera en Cangas de Onís, Asturias, y caer por un desnivel

Los restos mortales del fallecido tuvieron que ser excarcelados por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias

La investigación intenta determinar si el niño de 10 años que se precipitó desde su casa en Burlada, Navarra, tras originarse un incendio, estaba solo en el domicilio

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Un hombre de 85 años ha perdido la vida este jueves tras salirse de la vida con el vehículo que conducía y caer por un desnivel de unos cien metros. El suceso se produjo cerca de la localidad de Següencu, en Cangas de Onís.

Los restos mortales del fallecido tuvieron que ser excarcelados, tras recibir la correspondiente autorización, por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque cangués.

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Vecino que faltaba desde por la mañana

Debido a la inestabilidad del vehículo, en primer lugar, la dotación tuvo que asegurarlo con ayuda de cabrestantes. Una vez autorizados, retiraron la puerta y lo extrajeron con ayuda de la camilla nido.

Según datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) los sanitarios desplazados al lugar, equipo de Atención Primaria de Cangas de Onís con ambulancia de soporte vital básico de la zona, sólo pudieron confirmar su fallecimiento. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió el aviso a las 21.29.

En la llamada indicaban que un coche había caído rodando por el monte. No sabía si había heridos o alguien en su interior. Se trataba del vehículo de un vecino que faltaba desde por la mañana. La Sala 112 del SEPA activó a los bomberos cangueses y pasó el aviso al SAMU y a la Guardia Civil de Tráfico.

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A las 21.52 horas los bomberos, desde el lugar, informaron que el conductor había fallecido. El coche estaba muy inestable e iban a proceder a asegurarlo. A las 23.11 horas comunicaron que ya habían recuperado los restos mortales del fallecido.

La Guardia Civil se hizo cargo de los trámites para el levantamiento del cadáver. Finalizada la intervención retiraron del lugar para regresar a parque donde llegaron a las 01.22 horas, según ha informado el SEPA.