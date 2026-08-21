Las líneas principales de la investigación de la tragedia se centran en averiguar si no estaba acompañado y en concluir qué originó el fuego

Muere un niño de 10 años tras caer de un tercer piso por el incendio en una vivienda en Navarra

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NavarraLos vecinos de la localidad navarra de Burlada permanecen conmocionados tras conocer la muerte de un niño de 10 años que, al parecer, tratando de escapar de un incendio que se desató en su vivienda, se precipitó desde un tercer piso cuando intentaba huir de las llamas, según apuntan las primeras informaciones alrededor del trágico suceso, cuyas circunstancias ahora se investigan.

Agentes de la Policía Judicial de la Policía Foral de Navarra se han hecho cargo de las labores para esclarecer lo ocurrido, siendo una de las principales líneas de la investigación determinar si el menor, en el momento en que se produjeron los hechos, se encontraba solo en la vivienda. Además, también es crucial indagar en cómo se desencadenó el incendio y cuál fue exactamente su origen.

El menor de 10 años se precipitó intentando escapar del incendio en casa

Todo ocurrió en torno a las 17:05 horas de ayer, jueves 20 de agosto, a la altura del número 25 de la calle Ronda de las Ventas, en un edificio de un total de cinco plantas en Burlada. Allí, el menor, acorralado por las llamas e intentando escapar, cayó desde un tercero.

Cuando los efectivos sanitarios llegaron hasta el lugar, le encontraron todavía con vida, pero en estado sumamente grave, con politraumatismos. Por eso, le trasladaron inmediatamente al servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra (HUN), donde poco después, y sin poder hacer nada por salvarlo, confirmaban su muerte.

En el suceso, además, otra persona tuvo que ser atendida por inhalación de humo, mientras dotaciones de los bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, además de dos ambulancias convencionales y otra medicalizada, tuvieron que trasladarse a la zona tras los primeros avisos.

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Allí, al escenario de la tragedia, también acudieron un psicólogo de guardia y efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Foral, que ahora tiene en sus manos la investigación del suceso.

Vecinos escucharon gritos de auxilio y después encontraron al niño en el suelo

En el momento en que sucedía todo, los vecinos de las inmediaciones, que fueron los que dieron la voz de alarma, se vieron sobresaltados inicialmente por el humo que salía de la vivienda del menor, y después, tras escuchar gritos, por la terrible escena que algunos de ellos presenciaron.

“Hemos escuchado gritos de ayuda y después lo hemos visto en el suelo”, ha declarado una vecina al Diario de Navarra, conmocionada y en shock.

Fue otro vecino del bloque el que dio el aviso a las autoridades informando de que el menor se había precipitado desde su casa hacia la plaza Rubén Beloki, donde se desplazaron inmediatamente los efectivos movilizados y donde trataron de reanimarle antes de trasladarlo con urgencia al hospital en el que acabó muriendo.

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Paralelamente, varios agentes de la Policía Municipal de Burlada llegaron hasta la puerta de la vivienda desde la que cayó, derribando la puerta para acceder, aunque les fue imposible la entrada ante el fuerte humo que salía y la situación en que se encontraba, que precisó la rápida actuación de los bomberos.

Investigan si el niño estaba solo y cómo se originó el incendio

Ante las circunstancias, el incendio, de hecho, obligó a desalojar la totalidad de las viviendas del bloque, marcadas ahora por una tragedia rodeada todavía de distintas incógnitas.

A las 17:45 horas, según precisa Diario de Navarra, el fuego consiguió darse por extinguido, siendo ahora la Policía Judicial de la Policía Foral la que asume las labores para concluir qué lo desató y en qué situación estaba el menor cuando se vio rodeado y atrapado por las llamas.