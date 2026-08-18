La desaparición de María Teresa Fernández vuelve a manos de un equipo especializado 26 años después

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La Policía Nacional revisará "desde el inicio" toda la información disponible sobre la desaparición de María Teresa Fernández, la joven de Motril de la que no se tienen noticias desde el 18 de agosto de 2000, cuando tenía 18 años.

Así lo han avanzado fuentes como la agencia 'EFE', que señala que un equipo especializado volverá a analizar los datos y las circunstancias del caso, que permanece sin resolver 26 años después.

María Teresa desapareció durante las fiestas de Motril. Antes de perderse su rastro había enviado un mensaje al teléfono de su novio: "Puede que tarde, pero voy, espérame". Fue la última comunicación conocida de la joven. Su padre la acompañó hasta una parada de autobús en la Avenida de Andalucía, en pleno centro de la localidad, y desde entonces nadie volvió a tener constancia de su paradero. La investigación no consiguió determinar si llegó a subir al autobús ni localizar a ningún testigo que pudiera situarla después de ese momento. Las pesquisas llevaron a rastrear distintos puntos de España y Europa, pero ninguna de las líneas investigadas permitió esclarecer qué ocurrió con ella.

La pista que señaló Tony Alexander King

Una de las hipótesis que llegó a investigarse estuvo relacionada con Tony Alexander King, condenado por los asesinatos de las jóvenes malagueñas Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes. En 2008, King se puso en contacto con los padres de María Teresa y les aseguró que su hija había sido asesinada por Robert Graham, un antiguo amigo suyo.

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La acusación de King abrió una línea de investigación sobre la posible implicación de Graham en la desaparición de la joven de Motril. La Policía Nacional investigó esta hipótesis, pero las pesquisas no permitieron obtener resultados concluyentes ni esclarecer qué ocurrió con María Teresa. La declaración de King quedó así como una de las incógnitas que han acompañado al caso durante estos años.

La familia no ha dejado de reclamar que esta vía vuelva a ser examinada. En marzo de 2025, el padre de María Teresa, Antonio Fernández, anunció que pedirían oficialmente a la Policía Nacional un careo entre Tony King y Robert Graham. Según explicó entonces, la familia había solicitado esta diligencia en varias ocasiones y buscaba un nuevo impulso para una investigación de la que, en los últimos años, no habían recibido novedades sustantivas.

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La petición se produjo después de que la familia volviera a interesarse por el estado del caso ante la Policía Nacional. Los padres han defendido durante años que se mantengan abiertas todas las posibilidades y que se revisen las pistas que puedan ayudar a determinar qué ocurrió con su hija.

26 años sin noticias de María Teresa

Desde el principio, sus padres descartaron que María Teresa hubiera decidido marcharse voluntariamente. La joven se dirigía a encontrarse con unos amigos para después acudir al recinto ferial de Motril, pero nunca llegó a reunirse con ellos. El caso ya fue reconstruido "desde el principio" en los últimos años con la colaboración de un equipo especializado de la Policía Nacional desplazado desde Madrid. Pese a ello, la investigación no había conseguido determinar el paradero de la joven ni establecer qué sucedió después de aquella última comunicación.

Cuando se cumplieron 15 años de la desaparición, sus padres solicitaron además los trámites para que María Teresa pudiera ser declarada fallecida por cuestiones administrativas, entre ellas evitar futuros problemas relacionados con la herencia familiar. La decisión no ha supuesto que hayan dejado de reclamar respuestas.

Ahora, la Policía Nacional volverá a revisar el caso desde el inicio, una nueva revisión que puede permitir volver a analizar las diferentes hipótesis y elementos reunidos durante más de dos décadas de investigación.

El 26 de agosto está prevista además una concentración a los pies del Cerro de la Virgen de Motril para recordar a María Teresa. Sus padres, Antonio Fernández y Teresa Martín, continúan esperando conocer qué ocurrió con su hija aquella tarde del 18 de agosto de 2000.