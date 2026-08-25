La cantante se encuentra en México con motivo de su gira 'LUX', donde contempla cinco conciertos en el país hasta el próximo 29 de agosto

Rosalía aparece con unas pinzas gigantes en Río de Janeiro y desata la locura en redes: "Son del tamaño de su cabeza"

Compartir







Rosalía ha protagonizado un encuentro con uno de sus fans que no ha pasado desapercibido. Durante su estancia en México con motivo de su gira 'LUX', la artista catalana ha conocido en los alrededores del Arena VFG, en Guadalajara, a Oliver, un joven trans que había acudido al recinto para vender productos personalizados relacionados con la cantante y poder costear sus estudios. Al día siguiente, el seguidor acabó con un regalo de 1.000 euros por parte de la intérprete de 'Magnolias' y un mensaje de ánimo para que persiguiera uno de sus grandes sueños: abrir su propio gimnasio.

Todo ha ocurrido en las inmediaciones del Arena VFG, donde la compositora tenía previsto actuar. Oliver se encontraba allí vendiendo merchandising que él mismo había personalizado para los seguidores de la artista. Entre sus productos había unas photocards y pequeñas tarjetas con imágenes personalizadas que recuerdan a las que intercambian y coleccionan habitualmente los seguidores de grupos de K-pop.

Según se puede observar en unas imágenes que no han tardado en hacerse virales, el joven vio cómo unas camionetas con los cristales tintados se detenían cerca de donde estaba. En un primer momento incluso llegó a pensar que podía tratarse de alguien peligroso. La sorpresa llegó cuando Rosalía bajó de uno de los vehículos y se acercó directamente a hablar con él.

PUEDE INTERESARTE Rosalía sorprende invitando a Karol G a su último concierto tras años de presunta enemistad: de su abrazo a la confesión de La Bichota

El joven, visiblemente nervioso ante la inesperada presencia de su ídolo, terminó entregándole una de sus photocards personalizadas. La artista quiso saber qué hacía allí y por qué estaba vendiendo aquellos productos. Fue entonces cuando Oliver le explicó que estaba utilizando la venta de sus creaciones para poder pagar sus estudios de Cultura Física y Deporte. Pero también le habló de un proyecto mucho más ambicioso que tenía en mente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Oliver quiere convertirse en profesional del ámbito deportivo y, una vez terminados sus estudios, hacer realidad su gran sueño: abrir su propio gimnasio. Su idea es crear un espacio seguro en el que las personas puedan sentirse cómodas con su cuerpo y alcanzar sus objetivos físicos desde la aceptación personal.

Aquella conversación, aparentemente breve, llamó la atención de Rosalía. Tanto que la cantante decidió volver a buscarle.

Al día siguiente, Oliver regresó al lugar para continuar vendiendo sus productos. Esta vez se acercó a Rosalía para ofrecerle una de sus creaciones más especiales: una sudadera personalizada de la artista. La cantautora aceptó el regalo. Pero ella también había preparado algo para el joven.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La cantante le entregó un vinilo de 'LUX', su actual proyecto musical, acompañado de una dedicatoria. El mensaje estaba dirigido directamente al joven y hacía referencia al sueño que le había contado el día anterior: "Espero que cumplas todo lo que deseas y algún día tengas tu gimnasio".

Sin embargo, el vinilo no era lo único que había preparado. Dentro del paquete había 1.000 euros en efectivo, una cantidad que supera los 20.000 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio. El dinero estaba destinado a ayudar a Oliver a continuar adelante con sus planes y, sobre todo, con ese futuro gimnasio que aspira a construir algún día.

Oliver ha explicado que su intención es guardarlo en una cuenta de ahorro. Su objetivo continúa siendo terminar sus estudios y trabajar para conseguir poner en marcha el proyecto con el que lleva tiempo soñando.

El joven se plantea regresar algún día junto a la artista para preguntarle si le permite utilizar su nombre como inspiración para bautizar su futuro gimnasio. El nombre que ya tiene en mente es 'Gym Lux', en referencia al álbum y a la actual era musical de Rosalía.

La cantante, mientras tanto, se encuentra en plena etapa mexicana del tour, que arrancó el pasado 15 de agosto y contempla cinco conciertos de Rosalía en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México hasta el 29 de agosto.