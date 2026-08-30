Redacción Andalucía Agencia EFE 30 AGO 2026 - 17:43h.

Los indicios recogidos donde se encontró a la fallecida y los resultados analíticos desmontan la violencia de género

Según el informe forense, el cuerpo de la mujer de 47 años tenía heridas que habrían sido autoinfringidas

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HuelvaLa autoridad judicial ha dictado que queda en libertad el hombre que fue detenido por la muerte de una mujer en la localidad de Isla Cristina (Huelva). Con la decisión, han dado por descartado el crimen machista.

El cuerpo sin vida de la víctima, de 47 años, se localizó el 28 de agosto en la playa Punta del Caimán o La Gaviota. Estaba pasando unos días de vacaciones en una caravana aparcada en la zona costera.

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De nacionalidad alemana, la fallecida fue encontrada "inmóvil" y sin reacción alguna en la Avenida del Atlántico por parte de agentes de la Policía Local. Eran las 8:50 horas.

Poco después su pareja, de nacionalidad italiana y 60 años, fue arrestada por su presunta implicación en los hechos. El varón no opuso resistencia cuando fue esposado por la Guardia Civil.

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No obstante, finalmente desde el juzgado han descartado que el hombre sea el autor de la muerte, según ha informado la Benemérita este 30 de agosto, tras recibirse la resolución judicial.

Presentaba heridas que habrían sido autoinfrigidas

Se ha desmontado la hipótesis inicial de posible violencia de género, que se barajó y motivó el arresto del sexagenario. La medida se ha adoptado después de analizarse los indicios y resultados recabados en el lugar del suceso.

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Y, sobre todo, porque el informe forense ha determinado que las heridas que presentaba la víctima habrían sido autoinfrigidas, no causadas por el ataque o la agresión de otra persona.

Eso han trasladado fuentes cercanas a la investigación a EFE. La pareja, que tiene su residencia habitual en Alemania, estaba realizando una ruta turística por distintos puntos de nuestro país.