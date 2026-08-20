Claudia Barraso 20 AGO 2026 - 18:14h.

El hombre se estaba bañando en la playa de Cunit, que estaba en bandera roja debido al mal estado del mar

Muere un hombre de 58 años en una playa de Fuengirola tras caer de una tabla y golpearse la cabeza con una roca

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Un hombre de 50 años ha muerto esta tarde en la playa de Llevant de Cunit, en Baix Penedès mientras se estaba bañando. Los servicios de emergencia recibieron el aviso antes de las dos de la tarde cuando el socorrista había sacado ya al fallecido en estado inconsciente del agua.

Durante varios minutos se le estuvo practicando las maniobras de reanimación, ya que el socorrista que estaba en la playa consiguió sacarle del mar, pero ya estaba grave e inconsciente cuando ya estaba en tierra. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas, pero pese a todos los esfuerzos, no pudieron salvarle la vida

En el momento del suceso, la playa disponía de servicio de vigilancia y socorrismo y ondeaba bandera roja, que prohíbe el baño. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de las diligencias y de las gestiones correspondientes con el juzgado. Con esta víctima, 20 personas han muerto en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de baño, según datos de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña.

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Las causas en las que pudo fallecer el hombre

Después de esta muerte, y aunque no han confirmado las circunstancias en las que pudo fallecer el hombre, se cree que debido a la fuerza del mar pudo haber tenido dificultades para salir del mar. Además, desde Protección Civil y las autoridades de la Generalitat han recordado la importancia de extremar las precauciones en cualquier espacio acuático este verano, ya que las muertes en Cataluña ya alcanzan las decenas por ahogamiento.

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Además, también han querido dejar claro la importancia de la bandera roja, que significa prohibición de bañarse y respetar siempre las indicaciones del personal de vigilancia y socorrismo. También han querido explicar que, si alguien ha sufrido algún tipo de ahogamiento y se observa que se puede llegar a encontrar mal o tienen dificultades en el agua, es necesario avisar al servicio de socorrismo o llamar a emergencias.