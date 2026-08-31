Gonzalo Barquilla 31 AGO 2026 - 17:18h.

José Luis González López desapareció el 26 de septiembre de 2022 en Carballedo: su cuerpo ha sido localizado sin vida

La familia de José Luis González López ha buscado respuestas todos estos años

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José Luis González López, el vecino de Carballedo (Lugo) que desapareció el 26 de septiembre de 2022 cuando salió de su casa para llevar unas ovejas a pastorear, ha sido localizado sin vida. La asociación SOS Desaparecidos ha comunicado este lunes que el hombre, que tenía 79 años cuando se perdió su rastro, ha sido encontrado muerto casi cuatro años después de su desaparición.

La localización se produce después de que el pasado mes de julio unos trabajadores forestales hallaran restos humanos en una zona de monte próxima a la vivienda de José Luis. El Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) se encargó entonces de analizar los restos para determinar su identidad. Junto a ellos también aparecieron prendas de vestir que, según explicó el hijo del desaparecido, coincidían con la ropa que llevaba el día que desapareció, según informó 'El Progreso'.

El hallazgo pone fin a casi cuatro años de incertidumbre para la familia de José Luis, cuyo paradero se desconocía desde aquella mañana de septiembre de 2022. Durante todo este tiempo se mantuvo activa la búsqueda del hombre, cuyo caso llegó a movilizar a la Guardia Civil, a la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), a vecinos de la zona y a numerosos voluntarios.

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La desaparición de José Luis González

José Luis González López salió de su domicilio, en A Raña, en la parroquia de Santa Mariña de Veascós, durante la mañana del 26 de septiembre de 2022. Su intención era llevar unas ovejas a pastorear a un prado cercano y regresar posteriormente a casa. Sin embargo, los animales volvieron y él nunca regresó.

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Su desaparición provocó un amplio dispositivo de búsqueda en el municipio de Carballedo. La Guardia Civil desplegó perros especializados y un helicóptero, mientras que los equipos de emergencias utilizaron drones para rastrear una zona marcada por una orografía complicada. También participaron vecinos de Carballedo y de municipios próximos, que colaboraron con la familia en las batidas.

En los primeros días se recibieron además varios posibles avistamientos. Unos conductores aseguraron haberlo visto en una carretera próxima a Os Peares el mismo día de la desaparición, mientras que otra persona afirmó haberlo visto dos días después en la parroquia de Vilaquinte, cerca de A Raña. También se manejó un posible avistamiento en las inmediaciones de Nande. Ninguna de estas pistas permitió localizarle.

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José Luis tenía 79 años cuando desapareció. Según la información que difundió SOS Desaparecidos, medía 1,70 metros, pesaba unos 80 kilos, tenía el pelo canoso y los ojos marrones. La asociación señalaba además que padecía demencia y necesitaba medicación. En el momento en que se perdió su rastro vestía ropa de color marrón y llevaba una boina negra.

Los restos encontrados cerca de su vivienda

Casi cuatro años después de aquella desaparición, el caso dio un giro el pasado mes de julio. Unos trabajadores forestales localizaron restos humanos en una zona de monte situada cerca de la vivienda de José Luis. Hasta el lugar se desplazaron la jueza de instrucción de Chantada, la forense y agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las actuaciones.

Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para tratar de determinar si correspondían al desaparecido. La aparición de prendas de vestir junto a los restos reforzó entonces la posibilidad de que se tratara de José Luis.

Ahora, con la confirmación comunicada por SOS Desaparecidos, termina la búsqueda de José Luis González López. Numerosos usuarios en redes sociales han enviado mensajes de condolencia a sus allegados.