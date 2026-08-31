Alberto Rosa 31 AGO 2026 - 17:27h.

El jugador lo ha hecho público a través de una carta difundida en sus redes y que escribió dos días después de la final del Mundial

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El futbolista argentino Leo Messi ha anunciado su retirada de la selección de su país. El jugador lo ha anunciado a través de una carta publicada en sus redes sociales, en la que confiesa que es una decisión que "dolió y duele en el alma".

El argentino ha publicado su carta escrita a mano en la que anuncia la decisión de abandonar la selección argentina. "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", comienza escribiendo en la carta.

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"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", continúa su carta.

El que fuera delantero del FC Barcelona señala el cierre de una etapa "que me duele mucho" y confiesa: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

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El argentino agradece el cariño recibido tras 20 años formando parte del equipo de su país. "Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", escribe.

"Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos", explica el futbolista. Messi concluye su carta destacando que se retira con "la tranquilidad y el orgullo" de haber regalado, junto a sus compañeros, momentos soñados. "Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!".

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Una carta escrita dos días después de la final contra España

La carta que ha publicado Leo Messi en sus redes fue escrita por el argentino el 21 de julio, solo dos días después de la final del Mundial ante España, en la que Argentina perdió por un gol ante La Roja. El futbolista también ha recordado el reciente fallecimiento de su padre. "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", concluye.