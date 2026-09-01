Alberto Rosa 01 SEP 2026 - 20:11h.

Isobel Abigail Maxwell tenía dos años cuando cayó por accidente en el estanque del jardín de su casa el día de Navidad

El jurado del caso Lindsay Clancy no llega a un acuerdo tras más de 17 horas de deliberación

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Isobel Abigail Maxwell, una niña de dos años de Doncaster, en Inglaterra, murió el pasado 25 de diciembre ahogada tras caer por accidente en un estanque del jardín de su casa. Una forense ha determinado ahora la causa de la muerte, que tuvo lugar tras una "serie de circunstancias devastadoras". La pequeña desapareció durante “unos minutos”, según detalla la investigación judicial.

La pequeña estaba jugando con sus regalos de Navidad en la nueva casa de sus padres cuando salió al jardín y cayó al estanque, tal y como recoge ‘Daily Mail’.

En la investigación judicial celebrada en el juzgado de instrucción de Doncaster, se constató que nadie la había visto salir y que se desconocía por cuál de las tres puertas había salido Isobel.

Una puerta del jardín quedó abierta "por error"

La forense Louise Slater declaró que en algún momento del día los perros de la familia entraron al jardín y "parece que una puerta se dejó abierta por error". Isobel y sus padres, Aaron Maxwell y Tamara Wallace, se habían mudado a la casa nueve meses antes, con la espera de que fuera su “hogar definitivo”.

La pequeña Isobel estaba jugando con los juguetes dentro de casa y, poco antes de desaparecer, tiró por accidente un quemador de cera. Su madre intentó localizar a la niña para asegurarse de que no estaba en peligro, pero no pudo localizarla.

Al parecer, ambos progenitores tenían previsto rellenar el estanque durante el verano y había colocado una valla provisional, pero que no rodeaba completamente la zona de agua.

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"Nadie la vio marcharse"

En una declaración leída durante la investigación, la madre de la pequeña dijo que Isobel era una niña sana y que era conocida como “la inquieta Izzie” porque “siempre estaba en movimiento, nuestra pequeña aventurera”.

Ella dijo que mientras buscaban: "Oí gritar a Aaron y lo vi sosteniendo a Isobel en sus brazos. Caí de rodillas." “No tengo ni idea de por qué puerta logró salir Isobel. Nadie la vio marcharse. Estuvo desaparecida apenas cinco minutos”, señaló.

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Según la madre, la pequeña “nunca había mostrado interés por el estanque; siempre que estábamos en el jardín, alguien la acompañaba. No puedo creer que esto haya sucedido”, relató.