Las constelaciones no existen realmente: la explicación científica detrás de los dibujos que vemos en el cielo

Marta Egea 01 SEP 2026 - 20:00h.

La astronomía moderna continúa utilizando las constelaciones como una forma práctica de dividir y localizar regiones del cielo

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MadridMirar el cielo nocturno y reconocer una figura entre las estrellas es una de las experiencias más antiguas de la humanidad. Orión con su cinturón, la Osa Mayor con su forma de carro, Escorpio extendido sobre el horizonte en verano o Casiopea dibujando una “W” luminosa han servido durante siglos para orientarse, contar historias, medir el paso de las estaciones y transmitir mitos de generación en generación. No obstante, desde el punto de vista científico, hay una idea que puede resultar sorprendente: las constelaciones no existen realmente en el espacio.

Esto no quiere decir que las estrellas no existan, ni que tampoco los astrónomos hayan dejado de utilizar las constelaciones. Lo que quiere decir es que esas figuras que vemos desde la Tierra son dibujos construidos por nuestra mirada a partir de estrellas que, en la mayoría de los casos, no están cerca entre sí ni tampoco forman un grupo real. Son consecuencia de la perspectiva: desde nuestro planeta parecen estar colocadas sobre una bóveda celeste, pero en realidad pueden encontrarse a distancias muy distintas y moverse en diferentes direcciones.

Un dibujo creado por la perspectiva

Para entenderlo, es suficiente con imaginar una fotografía tomada en una calle. En la imagen se puede ver una farola cercana, una ventana a media distancia y una montaña al fondo que parecen alineadas. Pero nadie diría que forman parte de un objeto real. Coinciden la misma línea de visión, solo eso. Con las constelaciones sucede lo mismo.

Cuando se ve Orión, podemos ver estrellas brillantes que parecen formar un cazador. Pero esas estrellas no están pegadas entre sí en el espacio. De hecho, algunas se encuentran a cientos de años luz de distancia, otras a más de mil, y cada una sigue su propio movimiento dentro de la galaxia. Lo que desde la Tierra puede parecer una figura coherente, desde otro punto de la Vía Láctea puede verse completamente diferente.

Las constelaciones son una ilusión de profundidad. El cielo nos parece una superficie plana porque nuestros ojos pueden percibir directamente la distancia real entre las estrellas, así que todas parecen proyectadas en una especie de cúpula. Si una civilización viviera alrededor de otra estrella, sus constelaciones no serían las mismas. Desde allí, las estrellas se verían desde otro ángulo y formarían otros dibujos.

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¿Por qué seguimos usando constelaciones?

Aunque las figuras no sean estructuras físicas, las constelaciones siguen siendo muy útiles. La astronomía moderna las usa como una forma de dividir y localizar regiones del cielo. De hecho, la Unión Astronómica Internacional reconoce oficialmente 88 constelaciones que cubren toda la esfera celeste. Esta lista fue acordada en 1922, durante la primera Asamblea General de la organización, y después se establecieron límites precisos para cada una.

Esto significa que, para los astrónomos actuales, una constelación no es solo el dibujo tradicional de unas cuantas estrellas brillantes. Es una región oficial del cielo con fronteras definidas, algo parecido a los países de un mapa. Cuando se dice que una galaxia está “en Virgo” o que una nebulosa se encuentra “en Orión”, no quiere decir que forme parte física de esa figura, sino que aparece de esa zona del cielo vista desde la Tierra.

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Esta distinción es importante. La constelación cultural de Orión puede evocarnos un cazador mitológico, pero la constelación astronómica de Orión es también una parcela concreta del cielo. Dentro de ella hay estrellas, nebulosas, cúmulos y otros objetos que pueden estar a distancias completamente diferentes.

Las constelaciones también son cultura

Aunque la explicación científica desmonta la idea de que las constelaciones sean objetos reales, eso no les quita el valor que tienen. Al contrario: muestra que son una mezcla muy interesante de observación, imaginación y cultura.

Diferentes civilizaciones han dibujado figuras diferentes en el cielo. Los griegos vieron héroes, monstruos y animales mitológicos. Otros pueblos identificaron herramientas, ríos, aves, dioses, cazadores o escenas relacionadas con su vida cotidiana. En muchos casos, las constelaciones sirvieron como calendarios naturales: la aparición de ciertas estrellas anunciaba épocas de siembra, cosecha, navegación o cambios estacionales.

La Unión Astronómica Internacional recuerda que muchas de las constelaciones actuales tienen raíces antiguas y que, con el desarrollo de la astronomía, fue necesario establecer una lista internacionalmente aceptada para evitar confusiones en la nomenclatura de las estrellas y objetos celestes.

La astronomía profesional sigue usando las constelaciones porque son una herramienta práctica. Decir que una lluvia de meteoros parece venir de Perseo, que una galaxia se encuentra en Andrómeda o que una supernova ha aparecido en una determinada constelación ayuda a situar rápidamente el fenómeno en el cielo.

Pero la precisión científica ya no depende de esos dibujos mitológicos, sino de coordenadas celestes, ascensión recta, declinación, catálogos estelares y mapas elaborados por misiones como Gaia. La ESA explica que Gaia mide posiciones, movimientos y distancias estelares con enorme precisión y estudiar cómo cambian las estrellas con el tiempo.