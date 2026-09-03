Celia Molina 03 SEP 2026 - 14:47h.

Erin Piacenti fue asesinada de forma aleatoria por una mujer que apareció con dos cuchillos en Times Square, Nueva York

La madre de la asesina de Times Square critica que la policía no la detuviera antes de matarla: "Había muchos agentes"

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El pasado 31 de agosto, Erin Piacenti, vicepresidenta del Bank of America en la división de selección de negocios y conflictos de la empresa, volvió a su empleo después de haber disfrutado de su baja de maternidad. Cinco meses atrás, había cumplido con su sueño de ser madre y, después de un tiempo dedicada exclusivamente a su crianza, regresó rigurosamente a su empleo en el centro de Nueva York.

Nada le hacía pensar que, cuando se encontraba en las inmediaciones de la calle 42 Oeste y la Séptima Avenida, una mujer, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente en Queens, iba a apuñalarla mortalmente, junto a otro hombre de 68 años, que también fue apuñalado y que se, actualmente, se encuentra ingresado en el hospital.

Cisneros causó el pánico en el corazón de Manhattan, cuando empezó a contornearse con los dos cuchillos con el que había herido a estos dos ciudadanos, siendo abatida poco después por los agentes de policía que la rodeaban. Uno de los testigos, que vio a la agresora vestida con una camiseta rosa, aseguró que pareció apuñarla sin motivo aparente: "No dijo nada. Se acercó a ella y la apuñaló en el estómago", afirmó el vendedor. Erin murió pocos después en el hospital al que la llevó la ambulancia.

La víctima acababa de celebrar su segundo aniversario

Varios días después de su asesinato, su entorno más cercano ha abierto una campaña de GoFundMe para ayudar a su viudo a sufragar los gatos y la manutención de su pequeña hija: "Cinco meses antes, Erin y su marido, Frank, habían dado la bienvenida a su primera hija, Madison. Ser madre era la ambición de toda la vida de Erin, y Madison le proporcionó la mayor alegría posible. El 31 de agosto era el primer día en que Erin volvía al trabajo tras su baja por maternidad", recuerda la campaña.

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"Para las personas que la conocían y la querían, Erin era una hija y una hermana atenta, una amiga leal, una pareja y compañera entregada en todos los aspectos de la vida de Frank y, más recientemente, una madre increíblemente cariñosa para Madison. Erin y Frank celebraron este verano su segundo aniversario de boda, acababan de regresar de un viaje familiar en coche cuando ella falleció y se estaban preparando para construir una vida juntos con su nueva hija. Esa vida cambió de forma incomprensible en un instante", añade el texto.

Y también se ha aclarado el motivo de la creación de la campaña: "Este fondo se ha creado para apoyar a Madison y su futuro. Ofrece a las numerosas personas que querían a Erin, la conocían, trabajaban con ella o, simplemente, se han conmovido con su historia, una forma de honrar a Erin ayudando a cuidar de la hija a la que ella quería más que a nada. Los fondos recaudados se destinarán a apoyar a Madison mientras crece rodeada de la familia, los amigos, las historias y los recuerdos que le permitirán saber lo extraordinaria que era su madre", concluyen.