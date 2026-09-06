Iván Sevilla 06 SEP 2026 - 13:37h.

El accidente de tráfico se produjo antes de las 5:10 horas a la altura de un puente, cuando una persona alertó al 112

Los sanitarios no pudieron hacer nada para salvar al único ocupante del vehículo, atrapado y fallecido en el interior

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SevillaUn conductor de 23 años ha muerto este 6 de septiembre al salirse su coche de la autovía SE-40 cuando circulaba por los alrededores de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Tenía la misma edad que los dos fallecidos en Asturias.

Según ha precisado el 112 de Andalucía, emergencias recibió el aviso a las 5:10 horas de la madrugada porque una persona había avistado un vehículo fuera de la calzada a la altura del puente de esa carretera.

De inmediato, se movilizaron hasta el lugar indicado agentes de Guardia Civil de Tráfico, sanitarios del 061 y bomberos. No obstante, a su llegada al punto del siniestro vial, no pudieron hacer ya nada por el joven.

Única víctima, ya fallecida en el interior

El veinteañero se encontraba atrapado en el asiento del turismo, en el interior, ya fallecido. No se localizó a ningún otro ocupante o pasajero que lo acompañase en su viaje.

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Ahora, tratarán de averiguar qué le ocurrió a la víctima para desviarse de su carril hasta acabar ahí. La autopsia al cadáver también determinará la causa de la muerte.