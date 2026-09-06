El influencer se quejó de un dolor en el pecho y se desmayó dos veces después de someterse al procedimiento

Los doctores le practicaron la reanimación cardiopulmonar durante más de 100 minutos pero no pudieron salvarle la vida

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El influencer Igho 'Tiny' Ubiribo ha muerto tras someterse a una operación de alargamiento de pene durante unas vacaciones en Tailandia. Según informa 'TMZ.com', el empresario británico de origen nigeriano y de 43 años de edad recibió una inyección de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en el pene en una clínica tailandesa no identificada en marzo.

Ubiribo se hospedaba en un hotel Marriott en Bangkok con su esposa, Danielle Simba Allen. Después de someterse al procedimiento, la pareja fue a recibir un masaje y el influencer se quejó de un dolor en el pecho y se desmayó dos veces.

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Sufrió una embolia pulmonar provocada por el procedimiento estético

Igho 'Tiny' Ubiribo fue trasladado en ambulancia al Hospital Sukhumvit. Su pareja le explicó a los sanitarios que se había sometido a inyecciones de relleno, pero el creador de contenido perdió el conocimiento antes de que se pudieran realizar más pruebas.

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Los médicos concluyeron que el influencer sufrió una embolia pulmonar y lo trasladaron a cuidados intensivos. Los doctores le practicaron la reanimación cardiopulmonar durante más de 100 minutos pero falleció en la madrugada del 6 de marzo. Una autopsia realizada en el Reino Unido reveló la presencia de material celular en sus pulmones que coincidía con el ácido hialurónico utilizado en la inyección.

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La forense Jean Harkin dictaminó que Igho falleció a causa de una embolia pulmonar provocada por el procedimiento estético. Ubiribo contaba con 185.000 seguidores en Instagram y era conocido por su vida ostentosa. Tenía una casa de 1,1 millones de dólares en el barrio de Crenshaw, en Los Ángeles y un lujoso apartamento en Londres.