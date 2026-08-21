Celia Molina 21 AGO 2026 - 11:27h.

La creadora de contenido desapareció el pasado 10 de agosto y fue encontrada, dos días más tarde, entre una hilera de viñas

Mercé Bona, influencer conocida como La Chica Bona, padece una enfermedad degenerativa: "Llevo días sin poder caminar"

Compartir







El 12 de agosto, un trabajador agrícola descubrió un cadáver parcialmente calcinado entre las hileras de un viñedo francés. Más tarde, la fiscalía lo identificó como el cuerpo de Sonia Bellina, una creadora de contenido de TikTok de 29 años que contaba con más de 260 000 seguidores y era conocida por sus vídeos de sincronización labial.

El viñedo en el que fue encontrada se ubica en Saint-Gilles, en la región de Gard, al sur de Francia, a más de 450 millas de París, según el periódico local Libération. El trabajador, al descubrirlo, llamó inmediatamente a la policía, que inició una investigación.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 9 años Romina Rivera Cruz, niña prodigio del violín que tocó en el Vaticano delante del Papa León XIV

La familia de esta influencer, de origen francés, ya había manifestado que creían que "el cadáver era el de ella", y había declarado al medio local 'Midi Libre' que la joven había desaparecido el lunes 10 de agosto, dos días antes de que se encontraran los restos y que Bellina tenía implantes mamarios —al igual que el cadáver— y llevaba un anillo que coincidía con uno hallado en el cuerpo.

"Dijo que iba a salir una noche, pero nunca volvió"

"Dijo que iba a salir una noche, pero nunca volvió a casa", declaró la hermana de Bellina durante una retransmisión en directo en TikTok el lunes 17 de agosto, según France 3. "El miércoles por la mañana encontraron su cadáver en Saint-Gilles y nosotras nos estábamos preparando para su cumpleaños; el 30 de septiembre habría cumplido 30 años. Habíamos planeado una fiesta... Se topó con la persona equivocada en el momento equivocado", concluyó su hermana, llena de dolor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El detenido es la última persona que habló con ella

En un nuevo comunicado del 19 de agosto, la Fiscalía de Nîmes afirmó que había detenido a dos hombres "debido a pruebas que apuntaban a su implicación directa o indirecta en el incidente", pero, al día siguiente, informaron en otro comunicado que uno de los dos había sido puesto en libertad. Los fiscales también indicaron que el 20 de agosto se concedió una prórroga para mantener al individuo restante bajo custodia hasta el 21 de agosto (hoy), momento en el que "se dará a conocer más información".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras el hallazgo del cadáver de Sonia Bellina, una unidad de la policía regional abrió una investigación por asesinato, según aseveró la Fiscalía. Se programó una autopsia para el 13 de agosto, aunque aún no se han dado a conocer los detalles. La misma entidad afirmó que Bellina fue identificada mediante pruebas de ADN.

Según publica el diario El Mundo, esta creadora de contenido vivía con sus padres en Saint-Gilles (al norte de la Camarga) y desde hacía tiempo disfrutaba de un notable éxito en redes. "Fuentes de la investigación revelan que las pesquisas se han centrado en un coche sospechoso avistado la noche del suceso y en una cita concertada por la propia víctima", concluye el medio.