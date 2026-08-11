Celia Molina 11 AGO 2026 - 15:48h.

La CNN de Brasil ha informado de la muerte de la influencer colombiana Sofía Morillo en un aparatoso accidente de helicóptero

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La CNN de Brasil ha comunicado la prematura muerte de Sofía Morillo, influencer colombiana de 17 años, en un accidente de helicóptero en el país. La creadora de contenido, que daba consejos de moda, belleza y estilo de vida y tenía más de 250.000 seguidores en Instagram y TikTok, iba acompañada de su madre, Wendy Manrique, de 37 años, y de su abuela, Rocío Cubillos, de 59 años, quienes también fallecieron en el siniestro.

El pasado sábado 8 de agosto, las tres mujeres, que se encontraban en Brasil por un viaje familiar, iban a bordo de un helicóptero de cuatro plazas con Voo Rio Panorâmico, una agencia local de tours turísticos, cuando el vehículo se estrelló en una zona boscosa. Según informa la CNN, el piloto que manejaba la aeronave, Alessandro Rocha, también murió.

La revista People confirmó, a través de Víctor Manrique, hermano de Wendy y tío de Sofía, que tanto él, como su esposa y su hija de 15 años, se encontraban en Brasil junto a las tres mujeres fallecidas.

Sus tíos y su prima iban a coger el siguiente helicóptero

Todos ellos habían reservado un vuelo panorámico de 20 minutos en helicóptero para ver el icónico Cristo Redentor desde el cielo. Sofía, Wendy y Rocío se subieron al primer helicóptero, mientras ellos esperaban en el hangar, lugar desde donde se enteraron del accidente, a través de las noticias.

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Un equipo de bomberos local respondió a los restos ardientes del helicóptero el sábado 8 de agosto a las 11:11 a.m., aunque la respuesta se complicó por la naturaleza remota del lugar del accidente. El siniestro también provocó que el fuego se extendiera por la ladera boscosa, aunque personal militar con experiencia en combatir incendios logró controlarlo, según el medio g1.

El abogado de Voos Rio Panorâmico, la empresa responsable del helicóptero que se estrelló en Alto da Boa Vista, afirma que la aeronave tenía el mantenimiento al día y toda la documentación en regla. Al ser consultado sobre los informes que indicaban que el helicóptero tenía una cámara instalada en su interior, Bernardo Cortez declaró que esto aún no se ha confirmado y que se está a la espera del análisis forense de la Policía Civil y la Fuerza Aérea Brasileña.

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Este accidente de helicóptero ha tenido lugar poco después de que otro creador de contenido, el joven youtuber Gaspi, de 23 años muriera en un siniestro parecido, también en Brasil. El argentino, que viajaba junto al cantante estadounidense Oliver Tree, iba en el vehículo cuando éste chocó de frente con otro helicóptero en Sao Paulo, sin que hubiera ningún superviviente.