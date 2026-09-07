Los cadáveres se encontraban en avanzado estado de descomposición y llevaban un chaleco salvavidas

No se descarta que fuera un migrante fallecido durante una travesía en patera

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FormenteraEl equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil investiga el hallazgo de dos cuerpos, pertenecientes a un joven menor de edad y a una persona adulta, en aguas de Formentera.

Según ha informado el Instituto Armado, el hallazgo tuvo lugar el 5 de septiembre sobre las 15.00 horas. Una patrulla de la Guardia Civil recuperó el cuerpo y lo trasladó al puerto de Ibiza.

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El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y llevaba un chaleco salvavidas, por lo que no se descarta que fuera un migrante fallecido durante una travesía en patera.

Por otro lado, también se encontró otro cadáver, sobre las 19.30 horas, en aguas próximas a Cala Saona. También se encontraba en avanzado estado de descomposición, llevaba un chaleco salvavidas y no ha podido ser identificado, por lo que también se considera que podría ser una persona que iba en patera.

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Está previsto que este lunes se le practique la autopsia tras ser llevado al puerto de Eivissa.

138 migrantes llegados este fin de semana

Un total de 138 personas migrantes han llegado a las costas de Baleares a bordo de ocho pateras entre este sábado y domingo, según ha informado la Delegación del Gobierno.

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Este domingo, a las 08.50 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 26 personas de origen subsahariano a 12 millas del faro del Cap de Ses Salines, en Mallorca.

A las 13.42 horas han sido rescatadas 27 personas de origen subsahariano que iban a bordo de una patera a 18 millas al sureste de Cabrera.

En ese mismo lugar, a las 14.10 horas, han sido rescatadas otras 13 personas de origen magrebí.

Estas tres embarcaciones se suman a otras cinco que llegaron el sábado a diferentes puntos de Mallorca y Formentera, con 72 personas a bordo en total.