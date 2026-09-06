El incidente se ha producido este domingo como consecuencia de una pelea entre dos migrantes

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CeutaUn migrante, de nacionalidad marroquí, ha resultado herido al recibir dos puñaladas durante una pelea con otro que estaba asentado en la playa del Trampolín, en Ceuta, ocupada por centenares de personas desde la entrada masiva del pasado 30 de julio en la ciudad autónoma por la frontera con Marruecos.

El incidente se ha producido este domingo como consecuencia de una pelea entre dos migrantes por causas que no han sido esclarecidas, según han informado a EFE fuentes policiales. Los propios compañeros han tenido que hacerle un torniquete hasta que han llegado los servicios de emergencia.

Se incrementa la violencia en Ceuta

Uno de los migrantes recibió dos cortes con un arma blanca -presuntamente una navaja-, mientras que el segundo tuvo que ser atendido por un golpe en el ojo. El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario, donde ha sido atendido de las heridas causadas durante la discusión.

Las fuentes han asegurado que el número de situaciones conflictivas en esta zona se está incrementando en los últimos días como consecuencia del tiempo que estas personas llevan acampadas en la playa. En la playa del Trampolín, los migrantes se dividen en dos grupos: aquellos que buscan comida y trabajo en España y los violentos que aprovechan la desesperación para robar y agredir a otros.

De momento, la playa sigue llena de chabolas y tiendas improvisadas que ya se han habituado a la zona.