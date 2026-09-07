Prisión preventiva para los acusados del asesinato del artista de la banda Camilo Séptimo y su familia en México
Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N están acusado del homicidio de cuatro personas
El homicidio múltiple ocurrió el 1 de septiembre y acabó con la vida del artista, de su mujer embarazada, de su hija y de su empleada del hogar
MéxicoUna jueza de control ha dictado prisión preventiva contra Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N' por su presunta responsabilidad en el homicidio de cuatro personas: tres mujeres, entre ellas una embarazada y una menor, y un hombre, ocurrido el pasado 1 de septiembre en el municipio de Atizapán, en el central Estado de México.
Los sujetos son investigados por el homicidio calificado de Jonathan Meléndez, músico de la banda mexicana Camilo Séptimo; su esposa, Ana Paula, quien estaba embarazada; su hija Sofía, de tres años, y Aleyda, empleada doméstica de la familia.
El homicidio múltiple ocurrió el 1 de septiembre
Además, se les acusa de los delitos de interrupción del embarazo, homicidio en agravio de mujer y menor de edad y crueldad animal por matar a una perrita, mascota de la familia.
En la audiencia inicial, que duró unas diez horas y terminó alrededor de la medianoche del sábado, la defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.
Es decir, los imputados y su defensa solicitaron ampliar de 72 a 144 horas el plazo para que una jueza determine su situación jurídica y disponer así de más tiempo para recabar pruebas.
La jueza aceptó la petición y fijó para el miércoles 9 de septiembre a las 09:30 horas la continuación de la audiencia, mientras los imputados permanecerán recluidos en el Penal de Barrientos, en el Estado de México.
El homicidio múltiple ocurrió el 1 de septiembre. Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar, mientras que un hijo de seis años del músico fue localizado con vida.