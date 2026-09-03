Europa Press 03 SEP 2026 - 09:51h.

En el centro de Mineápolis se ha producido un tiroteo que ha dejado tres muertos, entre ellos el atacante, y varios heridos, entre ellos tres policías

Tras varias llamadas de emergencia alertando sobre lo sucedido, los agentes llegaron al interior del edificio donde encontraron víctimas y escucharon disparos

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Un tiroteo en un edificio residencial en el centro de Mineápolis, ciudad del estado de Minnesota, en Estados Unidos, ha dejado al menos tres muertos y varios heridos, entre ellos tres policías. Ha ocurrido en el área número 15 de la calle Grant Este durante la tarde del miércoles. El tirador es uno de los tres fallecidos.

"El presunto autor de los disparos ha fallecido. Siete personas han sido trasladadas al Hennepin Healthcare. Una de ellas ha fallecido en el hospital. Hay una persona que ha fallecido en el lugar de los hechos", ha explicado en redes el Ayuntamiento de Mineápolis.

En el mismo hilo de publicaciones, el gobierno local ha precisado que "tres agentes (de Policía) han resultado heridos, dos de ellos heridos de bala". Los tres han sido trasladados al centro hospitalario, ha señalado el ayuntamiento.

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El consistorio también ha detallado que "uno de ellos ha sufrido una herida de bala en la pierna" por la que su vida no correría peligro, mientras que "otro agente está siendo operado en estos momentos". Al tercer policía, agrega la publicación, "se le están realizando pruebas para evaluar una lesión" que tampoco presentaría mayor gravedad.

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En el lugar, los agentes oyeron disparos y se encontraron con una neblina que impedía la visibilidad

El ayuntamiento ha explicado que "aproximadamente a las 16.36 horas de hoy (hora local, 23.36 horas en España peninsular y Baleares), se envió a agentes del Departamento de Policía de Mineápolis (MPD) a un tiroteo en el número 15 de la calle Grant Este".

La información inicial indicaba que una persona había recibido un disparo, ha explicado el sargento de la Policía de Mineápolis, Garrett Parten en declaraciones recogidas por la cadena 'NBC'.

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En el interior del edificio, "los agentes se encontraron con las víctimas y oyeron más disparos. Los agentes siguieron el sonido de los disparos hasta una planta superior del edificio. En esa planta, los agentes se encontraron con una neblina que limitaba considerablemente su visibilidad", ha relatado.

Actualmente, "la zona ya es segura", ha señalado la administración local, subrayando que "en estos momentos no existe ninguna amenaza para la población".

Por el momento, del tirador se desconocen tanto su identidad como su móvil, así como la manera en que ha muerto, según ha señalado el sargento de Policía. No obstante, y según una investigación preliminar, el atacante podrí haber muerto por una herida de bala autoinfligida, informa la cadena 'NBC'.