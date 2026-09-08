Una mujer de 44 años se encuentra en la UCI del Hospital Universitario de la Ribera y no se teme por su vida.

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Una mujer de 44 años, cuidadora de personas mayores, se encuentra en la UCI del Hospital Universitario de la Ribera tras ser encontrada con varias heridas de arma blanca el lunes por la noche en la Pujada de Maseres, una zona rural del término municipal de Carcaixent. No se teme por su vida, según ha adelantado el diario Levante.

La mujer, que no era de la zona, fue a una entrevista de trabajo y ha desvelado que fue agredida por un hombre que se ofreció en coche a llevarla a la casa donde iba a pernoctar. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre estos hechos, aunque no ha trascendido si se han producido detenciones.

Los gritos de socorro propiciaron que vecinos de la zona encontraban a la mujer herida, sentada junto al camino. Los vecinos rápidamente llamaron a una ambulancia para que fuera trasladada a un hospital. La unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación.