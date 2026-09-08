Gonzalo Barquilla 08 SEP 2026 - 19:41h.

La investigación apunta a un ajuste entre los Salazar y los Moriña, enfrentados por un crimen vinculado a 'El Baba'

El triple crimen de Isla Cristina: dos víctimas eran familiares de 'El Baba', enfrentado a 'los Moriña'

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Un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de teléfonos móviles, varios chalecos antibala, un táser y documentación que vincularía a los arrestados con los hechos investigados. Es la lista del material intervenido por la Guardia Civil durante la detención de tres hombres acusados de tener relación con el tiroteo que el pasado 16 de agosto acabó con la vida de una mujer de 62 años, otra de 39 años embarazada de ocho meses y un menor de 16 años ajeno a los enfrentamientos que se investigan.

El material ha sido requisado tras un amplio dispositivo de más de 80 agentes. La operación se ha desarrollado este martes con autorización judicial. Los investigadores han practicado cinco registros simultáneos en diversas viviendas de Huelva capital, donde han localizado los efectos, como ha confirmado la Guardia Civil.

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Las investigaciones realizadas durante este tiempo, además de las inspecciones oculares en el lugar de los hechos y los análisis de las pruebas recogidas, han permitido identificar a una parte de los autores relacionados con el suceso, cuyas diligencias continúan aún bajo secreto de sumario.

No se descartan nuevas detenciones

Los arrestados permanecen en dependencias oficiales de la Guardia Civil y están acusados de cuatro delitos de asesinato, al contabilizar también como víctima al bebé en gestación, y de un delito de pertenencia a organización criminal.

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En los próximos días, las tres personas detenidas, hombres de entre 24 y 36 años, y los efectos intervenidos pasarán a disposición del Tribunal de Instancia plaza 3 de Ayamonte que investiga la causa. La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

La magnitud del dispositivo ha obligado a movilizar a unidades especializadas de la Guardia Civil debido a la complejidad de la operación y a la peligrosidad atribuida a los individuos. En el operativo han participado efectivos de la Unidad de Especial de Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero y guías caninos junto a perros especializados.

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El enfrentamiento entre clanes que rodea al triple crimen

El tiroteo se produjo el pasado 16 de agosto, alrededor de las 22:00 horas, en la barriada de El Rocío de Isla Cristina. Dos individuos encapuchados que circulaban en una motocicleta abrieron fuego contra las víctimas. Una de las fallecidas tenía 39 años y estaba embarazada de ocho meses. También murió su madre, de 62 años. La tercera víctima mortal fue un menor de 16 años que, según las primeras investigaciones, era ajeno a los enfrentamientos entre clanes y se encontraba en la zona para ver a su novia. Otras dos personas resultaron heridas.

Desde el primer momento, los investigadores contemplaron como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas entre clanes. Las dos mujeres fallecidas estaban vinculadas familiarmente al entorno de Manuel, conocido como 'El Baba', relacionado con un enfrentamiento con 'los Moriña'. Este varón, de una familia llamada Salazar, permanece en prisión provisional a la espera de juicio tras ser acusado de matar a su cuñado, Ramón Moriña, en 2024. La investigación del tiroteo en Isla Cristina trata de determinar ahora el papel concreto que desempeñaron los tres detenidos y su posible relación con ese conflicto.

La Guardia Civil mantiene abiertas distintas líneas de investigación. La motocicleta que presuntamente utilizaron los autores fue localizada posteriormente calcinada en una zona de pinares, en un intento de borrar posibles pruebas. La investigación está coordinada por la Policía Judicial de la Comandancia de Huelva, con el apoyo del Equipo de Ayamonte.