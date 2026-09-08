El mensaje de Federico Vella en redes sociales antes de acabar con su expareja Lorena Isceri que ha conmocionado a Italia.

El exmarido de Lorena Isceri llamó a su madre tras tirarla por un viaducto y después se suicidó: "Tu hija ha muerto"

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"Algunos grabados son tan perfectos que aunque los separes la forma del otro permanece en ti para siempre. A ti que eres la mujer que amé con todo mi ser y perdí por mi estupidez. Seré tuya aunque ya no pueda serlo". Es el mensaje en redes sociales de Federico Vella, florentino de 36 años y exmarido de Lorena Isceri, un día antes de tirarla por el viaducto. Un asesinato que ha conmocionado a la sociedad italiana.

El mensaje en instragram está acompañado de vídeos e imágenes de ambos disfrutando de vacaciones y paisajes idílicos, tirando fuegos artificiales, besándose, con mensajes románticos nada más levantarse. Una estampa idílica que distaba mucho de la nueva realidad que vivía la pareja. Su historia comenzó en octubre de 2024, después de un encuentro en un gimnasio de Florencia, informa el diario italiano Il Mattino.

El mensaje y la recopilación de los buenos momentos de la pareja fueron publicados por Federico un día antes de que decidiera de forma premeditada acabar con su vida. Federico había sido infiel a Lorena y la pareja no pudo recuperarse de ello. Pero Federico no lo aceptó. La terapia tampoco ayudó. En agosto los dos comparten juntos momentos en Grecia, pero el clima entre ellos está ya más que deteriorado.

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Federico llegó a acosar a la madre de Lorena, que nunca quiso denunciarlo por no hacerle daño. La familia de la joven sabía que ella tenía miedo y le aconsejó lo contrario. Pero ella nunca pensó en que Federico podía hacerle daño. Por eso nunca hubo ninguna denuncia ni querella antes de la tragedia.

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Porque al final, ese gran amor que Federico presentaba en redes acabó en un asesinato premeditado fríamente -Federico fue capaz de llamar a la madre de Lorena para decirle que estaba muerta, eun un último acto d esadismo y crueldad- y en suicidio. Federico no dudó en arrojar a Lorena por un viaducto antes de matarse. después de haberla golpeado, secuestrado y llevado en su maletero hasta su muerte final.

Porque Federico compró todo lo necesario para acabar con la vida de Lorena. No dejó nada al azar Se plantó en el garaje comunitario donde ella solía aparcar, en un barrio residencial de la ciudad. En cuanto Lorena estacionó su todoterreno, Federico apareció por sorpresa. La agredió, la dejó semiinconsciente y le ató las piernas y las muñecas con bridas de electricista. Acto seguido, la encerró en el maletero junto a su mochila.

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El terror no había acabado para Lorena que fue valiente hasta el final. Según las investigaciones, cuando recuperó el conocimiento, encontró la mochila y fue capaz de sacar el teléfono móvil. Intentó contactar sin éxito con su madre y con un amigo, hasta que consiguió dar la voz de alarma al 112. La llamada duró unos 20 minutos, y los servicios de emergencia se dieron cuenta al instante de lo grave de la situación. Lorena hizo todo lo que pudo para salvar su vida, ya en peligro. Facilitó datos clave como el modelo de su coche, la matrícula y la identidad del agresor. El coche fue geolocalizado.

Pero Federico vio a Lorena con el teléfono. Y no dio tiempo a nada más. La lanzó al vacío 40 metros. Cuando él aún estaba al borde del viaducto, con vida, un coche patrulla se paró ante él. No había rastro ya de Lorena. Federico se justificó antes de lanzarse al vacío. "Me ha tratado mal, me ha engañado. me ha agredido". Atrás quedaban las imágenes de amor que había dejado colgadas en instagram. No era amor. Ahora todos los que ven esas imágenes en redes sociales lo saben.