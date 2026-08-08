Se cumple un mes del incendio en Los Gallardos, Almería, que causó 14 muertos: los afectados piden ayuda

Redacción Andalucía 08 AGO 2026 - 11:22h.

Este domingo, se cumple un mes del inicio del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que dejó 14 muertos y 5.200 hectáreas quemadas

Thomas-Wolf Verdonckt, hijo de una de las víctimas del incendio de Los Gallardos, Almería: "el caso merece una investigación exhaustiva"

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Este domingo, se cumple un mes del inicio del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que dejó 14 muertos y 5.200 hectáreas quemadas, una tragedia ante la que la sociedad civil ha decidido dar un paso al frente con la creación del Grupo de Trabajo sobre el fuego en Bédar (Almería) para ayudar a los afectados.

Su objetivo es canalizar las demandas vecinales, esclarecer la gestión de la emergencia y evitar que el desastre se repita.

Gerardo Vázquez, abogado británico-español y residente en la bautizada como 'zona cero', es uno de los doce integrantes de este equipo técnico y, en declaraciones a EFE quiere dejar claro que los "verdaderos protagonistas de todo esto son los muertos y las familias".

Aunque el Juzgado de Instrucción ha comenzado a ofrecer acciones legales a los allegados para personarse en la causa, desde el colectivo ciudadano advierten de la profunda vulnerabilidad en la que se encuentran los afectados.

"Echamos de menos más ayuda, especialmente apoyo psicológico y práctico. Hay gente que está muy afectada a nivel traumático. Hay verdaderos dramas", lamenta Vázquez en declaraciones a EFE.

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Las pérdidas irreparables han trastocado por completo a los habitantes de la comarca. "Tú imagínate que tu querido padre o esposo se quema en el fuego, es un 'shock'. Se han vivido verdaderos dramas, hay quien ha perdido a su mujer y su casa", relata el abogado.

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Por ello, urge a instituciones como la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos a desplegar medidas específicas para acoger, orientar y asistir a los supervivientes.

Una auditoría de la catástrofe

Mientras solicitan este auxilio humano, el grupo de trabajo, que cuenta con expertos en telecomunicaciones e ingenieros jubilados, audita de forma independiente la respuesta ante la catástrofe. Vázquez señala que están estudiando lo ocurrido con el sistema de alertas y la planificación preventiva.

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"Creemos que es bastante claro que un Plan Local de Incendios Forestales (PLIF), como tal, no existe", subraya y, aunque reconoce la existencia de un documento genérico de emergencias locales aprobado en 2019, aclara que un plan de incendios forestales es "específico y mucho más detallado".

La exigencia de estas herramientas de prevención se fundamenta en el historial de la zona. Vázquez recuerda que este es el tercer gran fuego que vive en la comarca -tras episodios previos en Mojácar y el propio Bédar (2012)-, pero recalca que esta vez el inasumible coste de catorce vidas humanas los ha forzado "a hacer algo".

A pesar de la devastación, que ha dejado su entorno "como un volcán, todo negro y con los árboles quemados", el integrante de la plataforma agradece la labor del Plan Infoca y los servicios de emergencia, cuyo trabajo en defensa de los vecinos califica de "excepcional".

Para garantizar que sus demandas se conviertan en soluciones reales, la plataforma vecinal ha iniciado una ronda de contactos institucionales con formaciones como el Partido Popular, Vox, Por Andalucía, grupos ecologistas y, próximamente, el PSOE.

"Queremos aunar a la sociedad en la implementación de mejoras para que esta clase de tragedia no ocurra más. No queremos que el tema entre en el debate político, buscamos consenso", concluye Vázquez, que adelanta que en septiembre celebrarán una nueva asamblea pública para informar a los ciudadanos de los avances.

Todavía quedan tres personas ingresadas en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, víctimas de un fuego que, empujado por condiciones meteorológicas extremas, avanzó a una inusual velocidad de hasta 128 metros por minuto y convirtió el entorno en una "ratonera".