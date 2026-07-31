Claudia Barraso 31 JUL 2026 - 18:43h.

Danielle Kirton ha acusado al Gobierno español de no haber avisado con tiempo a los vecinos para la evacuación

Las historias de las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos, Almería

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La hija del matrimonio británico que murió por el incendio de Los Gallardos ha pedido al secretario de Estado inglés que exija respuestas al Gobierno de España sobre por qué las autoridades no alertaron a los ciudadanos de que evacuasen sus casas antes de que el fuego les alcanzase cuando apenas habían comenzado a huir.

Pete y Fran Gillan vivían en Bédar, Almería cuando murieron a mediados del mes pasado por causa de un incendio que arrasó todo el pueblo. Hubo en total 13 víctimas mortales, la mayoría en la carretera cuando estaban intentando salir del lugar con sus coches, según ha confirmado el medio ‘The Guardian’.

Danielle Kirton, de 42 años, subdirectora de Nottinghamshire, sigue llorando la pérdida de sus dos padres mientras se pregunta si podía haber solución a la terrible muerte que sufrieron y cuenta al mismo medio que está segura que su madre hubiese seguido las instrucciones de las autoridades al pie de la letra si hubiesen mandado algún tipo de alerta.

Un policía tuvo que avisar de la evacuación de los vecinos

La alerta del incendio fue activada pasadas las cuatro de la tarde, pero la orden de evacuación no llegó hasta el conocimiento de los vecinos hasta tres horas más tarde y que fue un policía quien se encargó de ir de casa en casa para comunicarles que saliesen de sus hogares lo antes posible.

Danielle explicó al mismo medio que su madre le mando un vídeo a las 18:45 mostrando el incendio “bastante alejado de la colina donde viven”: “No sonaba preocupada ni preocupada. Me mantuve en contacto con ella y me envió un mensaje diciendo que a las 19:53 les habían evacuado”.

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“Mis padres quedaron atrapados por el fuego porque habían saltado a ambos lados de la carretera”, dijo apenada mientras acusa al Gobierno español de no haber avisado a los vecinos de la localidad almeriense con tiempo para que pudiesen evacuar el lugar con seguridad. Además ha dicho que la respuesta del “consulado ha sido inexistente. Solo nos enviaron un enlace de cómo superar la muerte de alguien que fallece en el extranjero”.