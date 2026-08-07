Europa Press Redacción Andalucía 07 AGO 2026 - 17:42h.

El balance se elevó a 14 fallecidos, tras la muerte en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla de una mujer que permanecía hospitalizada

Las historias de las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos, Almería

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La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha celebrado este viernes las primeras comparecencias de familiares de las 14 personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos, Almería, para ofrecerles la posibilidad de personarse como acusación particular en la causa que investiga las circunstancias del fuego.

Ausencia de avisos a las víctimas

El trámite se ha desarrollado de forma mayoritariamente telemática, aunque algunos familiares han acudido presencialmente a las dependencias judiciales de Vera. Entre ellos se encuentra Thomas-Wolf Verdonckt, hijo de una de las víctimas, quien ha confirmado que se personará en el procedimiento.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Verdonckt ha defendido que "el caso merece una investigación exhaustiva" y ha señalado que quiere que las diligencias permitan esclarecer lo ocurrido. Asimismo, ha mantenido sus anteriores afirmaciones sobre la ausencia de avisos a su padre antes de que el fuego alcanzara la zona en la que se encontraba.

También ha comparecido Danielle Gillam-Kirton, hija de Pete y Fran, un matrimonio británico fallecido en el incendio, quien ha señalado que todavía desconoce si su familia se personará en la causa y ha respondido "creo que sí" al ser preguntada por si había fallado algo y sus padres no habían sido avisados a tiempo.

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El fuego se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se propagó por terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas hasta alcanzar la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar.

Entre las primeras 13 víctimas identificadas, una era española y doce eran extranjeras: siete británicas, tres belgas, una francesa y una estadounidense. Se trataba de ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad.

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El balance se elevó a 14 fallecidos el pasado 28 de julio, tras la muerte en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla de una mujer que permanecía hospitalizada a consecuencia de las heridas sufridas en el incendio.

El Plan Infoca dio por extinguido el fuego a las 21,00 horas del 24 de julio, 15 días después de su inicio y tras afectar a unas 5.200 hectáreas.